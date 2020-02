Die neue Legende „Revenant“ aus Apex Legends Season 4 kann furchteinflößend sein. Das zeigte die Twitch-Streamerin Annemunition, die vor Schreck von ihrem Schreibtisch flüchtete.

Was ist passiert? Gestern Abend, am 4. Februar 2020, veröffentlichte der Shooter Apex Legends einen neuen Patch und startete damit Season 4. Teil des Patches ist die neue Legende Revenant, die schon als besonders brutal und überraschend bei einem fiktiven Interview gezeigt wurde.

Nach Release des Patches widmete sich die Streamerin Annemunition in ihrem Twitch-Stream dem neuen Patch. Im Clip sieht man die Lobby von Apex Legends mit der neuen Legende Revenant.

Revenant geht ungeduldig von einer Seite zur anderen und fixiert dabei den Spieler und die Zuschauer mit seinem Blick. Kann es offenbar kaum abwarten, endlich ins Match zu springen.

Währenddessen ist die Streamerin per Voice im Gespräch mit einem anderen Spieler, der ihr gerade von seinen PC-Problemen berichtet. Plötzlich verwandelt sich Revenant überraschend und sprintet direkt in die Kamera.

Das sind die Reaktionen: Die Streamerin schreckt zurück und schreit dabei in Furcht. In lachender Angst fragt sie „Was zur Hölle war das denn?“ und kommt dann wieder an den PC. „Das hat mir so eine Angst eingejagt!“.

Auch der Chat ist voller „LOL“, „WTF“ und „AHHH“. Dieser Jump-Scare hat wohl einige Zuschauer überrascht.

Apex-Legends-Mitarbeiter freuen sich über die Reaktionen

Andere Spieler kalt erwischt: Auf Reddit ist ein Thread im Subreddit von Apex Legends zu diesem Thema beliebt. Der Ersteller schreibt „Es ist gerade 4 Uhr früh hier in Australien. Ich schlafe dabei ein, während ich auf ein Spiel warte und dieser Scheiß passiert. Mein Herz!“

Dabei zeigt er ein Video, wie Revenant genau diese Aktion durchführt, die man auch oben in Annemunitions Stream sehen kann.

Im Reddit-Thread berichten auch weitere Spieler, dass sie sich bei dieser Aktion herzhaft erschreckten. Und sogar jemand aus dem Team von Respawn antwortet dort in den Kommentaren.

RSPN_Jeremy ist Artist bei Respawn. Er schreibt: „Hahahah. GENAU DAFÜR IST ER GEMACHT“ und spricht dem Spieler auch noch eine ausgezeichnete Skin-Auswahl zu.

Habt ihr schon die neue Season 4 von Apex Legends gespielt? Dieser Battle Pass erwartet euch da: