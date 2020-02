Apex Legends: Um welche Uhrzeit startet Season 4 und was steckt drin?

Heute, am 4. Februar, startet Season 4 „Assimilierung“ von Apex Legends. Um wie viel Uhr gehts genau los und was erwartet euch im neuen Kapitel?

Das ist die Situation: Genau ein Jahr nach seinem Release startet heute die vierte Saison in Apex Legends. Für die Spieler bedeutet das, dass im Spiel große Änderungen warten.

Eine neue Legende, Revenant, wird veröffentlicht

Die Spielwelt wird verändert

Ein neuer Battle-Pass wird aktiviert

Um wie viel Uhr startet Season 4? Diese Frage beschäftigt die Community, denn es gab bisher keine genaue Zeit zum Release. Die Spieler gehen davon aus, dass um 19 Uhr der Startschuss fällt. Das wäre schlüssig, weil in den letzten Tagen immer wieder Ankündigungen um 19 Uhr erschienen.

Auch der neue Trailer für Season 4 von Apex Legends erschien mit einer Ankündigung um 19:00 Uhr. Diese Zeit wäre also durchaus naheliegend für den Release.

Allerdings sollte man auch bedenken, dass es bei solch großen Patches durchaus zu technischen Problemen kommen kann.

Man geht davon aus, dass der Release zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr am heutigen Dienstagabend stattfindet. In der Community sind die Uhrzeiten 1pm EST, 3pm EST und 6pm GMT immer wieder ein Thema. Wir zeigen euch, was sie bedeuten:

Was bedeutet 1pm EST? Diese Uhrzeit entspricht 19 Uhr in Deutschland. Was bedeutet 3pm EST? Diese Uhrzeit entspricht 21 Uhr in Deutschland. Was bedeutet 6pm GMT? Diese Uhrzeit entspricht 19 Uhr in Deutschland.

Für EA ist Apex Legends ein wichtiger Titel und wird mit Lob überschüttet

Season 4 mit Revenant, neuer Map und Battle Pass im Trailer

Wer wird die neue Legende? Revenant ist der neue Charakter, der mit Season 4 in Apex Legends einzieht. Der tötete zuerst die neue Legende Forge in einem genialen PR-Move und sorgte damit schon für eine Menge Aufsehen. Seine verstörende Hintergrundgeschichte verleiht dem Charakter einen ganz besonderen Charme.

Hier machte Revenant während eines Interviews auf sich aufmerksam

Große Änderungen an der Map: Auf der Spielwelt findet ihr in Season 4 einen riesigen Planetenernter, der mit einem riesigen Strahl von überall auf der Map zu erkennen ist. Außerdem zerbricht Capitol City, der größte Point of Interest aus Season 3, in zwei Teile. Alle Änderungen der Map besprechen die Entwickler im Blog-Post auf der Webseite von Apex Legends.

Weitere Änderungen im Trailer: Am Abend des dritten Februar 2020 veröffentlichte Apex Legends den Gameplay-Trailer zur Season 4. Der zeigt euch Revenant, die neue Map und gibt auch einen Einblick in den Battle-Pass.

Was ihr zur neuen Waffe „Sentinel“ und der neuen Rangliste von Season 4 in Apex Legends wissen müsst, fassen wir hier für euch zusammen: