In einem neuen Trailer hat EA die neue Season 5 von Apex Legends vorgestellt. Das Video zeigt erste Einblicke in eine mögliche Story von „Fortune’s Favor“ und verrät ein wenig mehr über die Beziehung der beiden neuen Legenden.

Das steckt im Trailer: Der offizielle neue Trailer erschien heute, am 5. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit. In den Rund zweieinhalb Minuten stecken etliche Details zu der kürzlich vorgestellten, neuen Legende Loba.

Im Video begibt sich Loba in eine Untergrund-Einrichtung, in der etliche Roboter-artige Maschinen an Gestellen aufgehängt sind, die verdächtig nach der Legende von Season 4 aussehen: Revenant.

Loba hat offensichtlich vor, die Maschinen zu zerstören und findet dabei ein menschliches Gesicht, das wohl einmal dem Menschen gehört hat, der zu Revenant geworden ist. Sie schießt auf das Gesicht, löst dabei aber nur einen Alarm aus und stürzt die ganze Einrichtung ins Chaos

Was bedeutet das? Aus der vorhergehenden Story wissen wir bereits, dass es Revenant war, der Lobas Vater ermordet hat. Die Diebin will nun offenbar Rache nehmen und verfolgt Revenant.

Wie es aussieht, ist der Körper von Revenant aber nur eine Hülle. Das geschützte Gesicht oder der Kopf lassen darauf schließen, dass der Mensch hinter Revenant möglicherweise noch lebt und diese Roboter-Körper nur aus der Ferne steuert – weswegen er auch so gut in der Einrichtung geschützt ist.

Details zu Season 5 „Fortune’s Favor“ und Loba

Was verraten die Bilder zur Season? In den vorhergehenden Seasons kam es meist zu einer Umwälzung durch bestimmte Ereignisse, die zuvor mit dem Trailer angedeutet wurden. Eine der größten dieser Änderungen war die Einführung der neuen Karte World’s Edge.

Bisher wissen wir aber zu Season 5 lediglich, dass Loba offenbar ein Stück Erde hat einstürzen lassen. Wo genau das passiert ist oder welche Folgen das hat, lässt sich noch nicht eindeutig sagen.

Offenbar spielt das aber alles in King’s Canyon, der ursprünglichen Karte, die mittlerweile wieder spielbar ist. Das zeigen die ersten Bilder, auf denen Mirage und Pathfinder in Skull Town zu sehen sind. Möglicherweise verändert sich also wieder etwas an der Map aus Season 1.

Bekommt King’s Canyon möglicherweise ein größeres Rework?

Was verraten die Bilder zu Loba? Loba zeigt im Video mehrmals ihre Fähigkeiten, die die Vermutungen über ihre Skills verhärten:

sie nutzt eine Scheibe, mit der sie sich teleportiert (taktische Fähigkeit „Burglar’s Best Friend“)

mit einem Griff zieht sie Waffen an sich heran (Ultimate „Black Market Boutique“)

die Waffe, die sie an sich zieht, leuchtet kurz auf (passiv „Eye for Quality“)

Bisher gibt es aber noch keine offiziellen Infos zu Lobas Fähigkeiten auf der Website von Apex Legends.