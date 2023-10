6 Animes für unter 20 Euro, denen ihr am Prime Day unbedingt eine Chance geben solltet

Dank Prime Day bekommt ihr gerade etliche Animes deutlich günstiger. Eine handvoll davon haben wir euch hier herausgesucht.

Am Prime Day habt ihr die Chance, viele Filme deutlich günstiger zu kaufen. Amazon bietet Animes teilweise deutlich günstiger an und das ist praktisch, denn Animes kosten oftmals viel Geld.

Eine ganze Reihe davon bekommt ihr jetzt für unter 20 Euro. Wir erklären euch, warum ihr den Animes eine Chance geben solltet.

Penguin Highway

Der Film handelt von dem Viertklässler Aoyama, der sehr ernst ist und von sich selbst überzeugt ist. Nach der Schule geht er meistens zum Zahnarzt, um dort seinen heimlichen Schwarm, eine Zahnarzthelferin, zu besuchen.

In Aoyama steckt ein kleiner Forscher und Entdecker und als eines Tages eine Horde seltsamer Pinguine in seiner Heimat für Unruhe sorgen, will er mit seinen Freunden und der Zahnarzthelferin der Sache auf den Grund gehen.

„Penguin Highway“ ist ein faszinierender, manchmal etwas verrückter Film. Die „Coming of Age“-Geschichte gehört sicher zu den schönsten Filmen der letzten Jahre und erinnert in seinem Design an die bekannten Ghibli-Filme.

Wer schon immer wissen wollte, was eine “Pinguin-Autobahn” ist, der sollte diesem Film eine Chance geben.

Your Name. – Gestern, heute und für immer

„Your Name“, erzählt die Geschichte zweier junger Menschen. Die beiden tauschen, sobald sie schlafen, miteinander den Körper. Das sorgt für eine ganze Menge Chaos und Verwechselungen, denn sie stecken plötzlich auch im anderen Geschlecht. Das Besondere ist: Die beiden Protagonisten kennen sich gar nicht.

Doch während die beiden immer wieder die Körper tauschen, hinterlassen sie einander Tagebucheinträge und kommen so einander näher. Necken sich, schimpfen übereinander und geben Tipps für den nächsten Tag.

Cortyn zählt „Your Name“ nicht umsonst zu den besten Anime-Filmen, die jeder gesehen haben sollte.

A Silent Voice

In der Schule mobbt ein Schüler ein gehörloses Mädchen und der Rest der Klasse findet das ebenfalls lustig. Doch überraschend wendet sich das Blatt und plötzlich steht er selbst als Außenseiter da. Von dort an ist er das nächste Opfer des Mobbings. Viele Jahre später auf der Hochschule trifft er dann auf das Mädchen, welches er gemobbt hat – und sieht darin seine Chance, vergangene Fehler wieder gutzumachen.

Der Film behandelt viele ernste Themen und ist nicht unbedingt ein Anime für einen lustigen und fröhlichen Abend. Es lohnt sich aber auf den Protagonisten und seine Geschichte einzulassen.

Josie, der Tiger und die Fische

Es geht um einen jungen Studenten, der neben seinem Studium jobbt, um genug Geld für seinen Traum zu verdienen. Durch Zufall lernt er ein querschnittsgelähmtes Mädchen kennen, welches sehr zurückgezogen in ihrer eigenen Welt lebt. Mit ihrer Großmutter spricht er dann ab, dass er das Mädchen von nun an durch den Alltag begleiten soll und dafür bezahlt wird.

Doch die Beziehung zwischen den beiden ist nicht immer ganz einfach, denn in beiden stecken völlig unterschiedliche Wesen und beide haben eigene Ideen. Doch bevor der junge Student aufgeben will, möchte er dem Mädchen noch einen Wunsch erfüllen und sie ans Meer bringen. Denn die Liebe zum Meer und der Unterwasserwelt verbindet die beiden gegensätzlichen Menschen.

Solltet ihr einen wunderschönen, aber auch traurigen Film sehen wollen, dann gebt „Josie“ unbedingt eine Chance. Ein berührender und liebevoller Film, den man sich an einem Abend ansehen kann.

Lupin III. – Das Schloss des Cagliostro

Lupin III. ist eigentlich ein Meisterdieb, der immer mal wieder Fälle lösen muss. In seinem Film „Das Schloss des Cagliostro“ reist er in den kleinsten Staat der Welt “Cagliostro.”

Doch anstatt etwas zu stehlen, rettet er zufällig die wunderschöne Prinzessin Clarisse, die anschließend entführt wird. Anschließend setzt er alles daran, die Frau zu befreien und rutscht dabei immer tiefer in die finsteren Machenschaften der Cagliostro-Familie. Gleichzeitig wird er von einem Inspektor und der japanischen Polizei verfolgt, was die Rettungsaktion noch etwas komplizierter macht. Denn gleichzeitig wollen alle herausfinden, was sich hinter dem großen Schatz der Cagliostro verbirgt.

Man merkt dem Film sein hohes Alter (aus dem Jahr 1979) mittlerweile an, doch die Geschichte ist immer noch sehenswert. Vor allem, wenn ihr Lupin III. bereits aus seinen anderen Filmen kennt, solltet ihr dem Anime eine Chance geben. Hinter dem Film steckt übrigens niemand anders als Hayao Miyazaki, den viele eher für seine Ghibli-Filme kennen.

5 Centimeters per second

Hierbei handelt sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alle miteinander verbunden sind. Denn alle drei Kurzgeschichten handeln von dem gleichen Jungen, aber die Perspektive verändert sich jedes Mal.

Den Regisseur Makoto Shinkai kennen die meisten vermutlich von Your Name oder von Suzume, der erst 2023 ins Kino kam.

Mehr Animes im Angebot: Ihr sucht weitere spannende Animes oder sucht nach einem Klassiker? Dann schaut euch folgendes Angebot an, welches ihr ebenfalls auf Amazon nutzen könnt. Cortyn erklärt euch, warum ihr einer der besten Anime-Serien eine Chance geben solltet:

