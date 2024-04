Amouranth ist unbekümmert von ihrem 2. Twitch-Bann in 3 Tagen – Doch Nutzer fordern dauerhafte Sperre

Zuletzt mündete das in zunehmend absurderen Streaming-Trends: Streamerin wächst in einem Monat um 250 % auf Twitch, indem sie die Strategie von Amouranth anwendet

Wie wird das diskutiert? Auf X, ehemals Twitter , fordern zahlreiche Nutzer, Twitch solle die Streamerin endgültig bannen. Für Amouranth sind das jetzt der 9. und 10. Bann – andere Content Creator, so die Zuschauer, würden nicht so viele Chancen bekommen.

Amouranth ließ sich in einem Salon die Nägel machen, als sie auf den Bann aufmerksam gemacht wurde. Sie verzog jedoch nur leicht das Gesicht und schaute auf ihr Handy. „Merkwürdig“, kommentierte die Streamerin die Sperre. „Das ist so seltsam.“

Die aktuelle Bann-Serie ist jedoch auch für die Skandal-erprobte Streamerin ungewöhnlich: Der Twitch-Kanal von Amouranth wurde am 30. März gesperrt, am 31. März entsperrt und ist seit dem 2. April nun wieder dicht.

Was sind das für Banns? Amouranth hat schon so einiges an Erfahrung mit temporären Suspendierungen von Twitch. In der Vergangenheit wusste sie, die Sperren entweder geschickt zu umgehen, indem sie meisterhaft auf der Grenze des Erlaubten balancierte – oder sie schlug Profit daraus.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to