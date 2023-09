Twitch: Amouranth wollte einen „100 Millionen Dollar“-Deal, angeblich bekam sie jedoch viel weniger

In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes spricht Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (29) darüber, wie sie ihre Zeit zwischen Twitch und Kick aufteilt und, wie sie es schaffte, sich als Frau in der Streaming-Welt durchzusetzen.

Um welchen Deal geht es? Mitte Juni 2023 unterzeichnete Amouranth einen nicht-exklusiven Vertrag mit dem Twitch-Konkurrenten Kick. Seitdem teilt sie ihre Zeit zwischen den Streaming-Plattformen auf. Die Ankündigung des Wechsels erfolgte mit einem ironischen Video:

Zunächst ist Amouranth zu sehen, die einen Artikel über den Wechsel ihres Twitch-Kollegen Félix „xQc“ Lengyel liest. Dieser erhielt für einen Zwei-Jahres-Vertrag 70 Millionen US-Dollar mit der Option, weitere 30 Millionen Dollar zu erhalten, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Insgesamt beläuft sich die Summe des Deals also auf 100 Millionen Dollar, womit er sogar Profi-Sportlern Konkurrenz macht.

In ihrer eigenen Ankündigung ruft Amouranth daher ihren Agenten an und sagt: „Hey, na, die 100-Millionen-Dollar-Deals haben angefangen … kann ich einen davon bekommen?“ Wie viel Geld die Streamerin tatsächlich erhielt, war bislang unbekannt, Gerüchte sprachen von 30 Millionen US-Dollar für 2 Jahre. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes sprach sie nun über die Monetarisierung ihrer Marke.

Amouranth wurde von der Twitch-Außenseiterin zur Top-Verdienerin

Wie viel bekam Amouranth tatsächlich? Das verrät die Streamerin zwar nicht, Forbes spricht jedoch von „einem nicht-exklusiven Deal mit der Konkurrenz-Plattform Kick für geschätzte 7 Millionen Dollar jährlich“. Damit würde Amouranth also nur 1/5 von dem bekommen, was xQc erhalten hat.

Für die Streamerin sind Twitch und Kick allerdings nicht die einzige Einkommensquelle. Allein mit ihrem OnlyFans-Account verdient sie angeblich mehr als 100 Mio. US-Dollar im Monat. Und Amouranth wäre ja nicht die Geschäftsfrau, die sie ist, wenn sie nicht sogar im Schlaf noch Geld verdienen könnte.

Um das alles zu bewerkstelligen, hat Amouranth einen straffen Zeitplan: Gegenüber Forbes erklärt sie, dass sie pro Tag mindestens 10 Stunden auf Twitch und Kick live sei. Das sei laut Amouranth wichtig für den Community-Aspekt.

Die Streamerin erklärt, dass sie das von vielen ihrer Kolleginnen unterscheide. Die seien nicht so chronisch online wie sie selbst. Für Frauen sei es ohnehin schwieriger, sich im Live-Streaming zu behaupten, da das Publikum überwiegend männlich sei und sich eher mit Männern identifizieren könne, so Amouranth.

Sie habe es jedoch geschafft, das Gefühl zu überwinden, als weiblicher Streamer eine „Außenseiterin“ auf Twitch zu sein und einfach immer weiter gestreamt.

Um gleichzeitig jedoch einen regelmäßigen Strom an neuen Inhalten zu gewährleisten, nimmt sich die Streamerin „alle paar Wochen“ zwei Tage, an denen sie Content vorproduziert: In diesen Tagen entstehen dann YouTube-Videos, Fotos für Instagram und Twitter sowie die Aufnahmen, die Nutzer auf OnlyFans und anderen Bezahl-Plattformen erwerben können.

Darüber hinaus verdient Amouranth noch Geld durch Sponsorings sowie diversen Investments. Die 29-Jährige besitzt mehrere Tankstellen und versteht es immer wieder, ihr Geld geschickt anzulegen.

