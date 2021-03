Das bietet das Gerät: Das Logitech G533 ist ein kabelloses Headset und bietet Bedienelementen direkt am Headset. Es verspricht bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit bei bis zu 15 Metern Reichweite. Mit an Bord ist hier ebenfalls 7.1-Surround-Sound (DTS) und ein Bügelmikrofon. Für Gaming bekommt ihr hier ein gutes Gaming-Headset mit ordentlicher Verarbeitung. Für reinen Musikgenuss wirkt der Klang insgesamt zu basslastig.

Das bietet das Modell: Die kabelgebundene Logitech G815 setzt in der reduzierten Version auf mechanische Kaihua GL Linear-Schalter in Low-Profile-Bauweise.

Vergleichbare Mäuse wären Roccats Kone Aimo Remastered oder auch Razers Basilisk. Was man übrigens alles mit der G502 cooles anstellen kann, könnt ihr hier nachlesen. Hier hat ein User seine G502 in eine “Bogenmaus” umgebaut .

Die G 502 Hero gibt es sowohl in einer kabelgebundenen, als auch in einer Wireless-Version, die auf die Lightspeed-Technologie setzt. Dadurch solltet ihr bei der Latenz nicht hinter einer kabelgebundenen liegen.

Was findet ihr hier? In unserem Artikel stellen wir euch die besten Angebot von Logitech vor. Neben Meinungen und Tests sind auch unsere eigenen Erfahrungen mit in diese Empfehlungen geflossen.

