Amazon Osterangebote 2021: Die besten Gaming-Headsets der Woche

Bei Amazon sind die Oster-Angebote 2021 gestartet, darunter sind auch einige Headsets von Razer, Hyper X und anderen namhaften Herstellern im Angebot. MeinMMO stellt euch die besten Angebote aus dem Angebot vor.

Was sind das für Osterangebote? Die Oster-Angebote sind eine besondere Aktion von Amazon. Euch erwarten neue tägliche Deals und besondere Wochenangebote vom 22. März um 0:01 Uhr bis zum 31. März 2021 um 23:59 Uhr. Besondere Angebote picken wir uns heraus und stellen sie euch gesondert vor. Eine allgemeine Übersicht über die Oster-Angebote von Amazon findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.

Was findet ihr hier? In unserem Artikel stellen wir euch die besten Angebote aus den Gaming-Headsets vor. Neben Meinungen und Tests sind auch unsere eigenen Erfahrungen mit in diese Empfehlungen geflossen.

Weitere Gaming-Headsets findet ihr übrigens in unserer offiziellen MeinMMO-Kaufberatung rund um Gaming-Headsets.

Razer Kraken – Gaming-Headset unter 50 Euro

Für wen ist das Gerät geeignet? Mit dem Razer Kraken bekommt ihr ein günstiges Headset mit wuchtigen Bässen. Damit richtet sich das Gerät vor allem an Spieler, die gerne actionreiche Spiele wie Shooter spielen.

Das bietet das Gerät: Hier liegt auch die Stärke des Headsets. Explosionen und Action kommt wuchtig zur Geltung und ihr könnt Schritte gut im Klang wahrnehmen. Zum Musikhören ist das Headset jedoch nur bedingt geeignet, denn hierfür liegt die Betonung des Klangs zu stark auf den Tiefen.

Eine gute Figur macht das Headset dafür beim Komfort. Es sitzt angenehm und bietet dank guter Polsterung am Kopf einen ordentlichen Sitz. Das Mikrofon ist ebenfalls in Ordnung und reicht für die schnelle Kommunikation beim Zocken. Für Streaming oder Podcasts ist das Mikro nicht gedacht.

Für weitere Einstellungen am Headset ist die “Synapse”-Software von Razer Pflicht, ihr müsst euch jedoch nicht mehr registrieren. Stattdessen könnt ihr auch einen Gast-Account ohne Daten anlegen. Dafür müsst ihr aber auch auf Cloud-Services verzichten.

Pro wuchtige und knackige Bässe

angenehmer Komfort

in dieser Preisklasse ordentliches Mikrofon Contra unausgeglichener Klang, für Musik nur bedingt geeignet.

Das spart ihr im Angebot: Derzeit bekommt ihr das Headset für 48,99 € ( 79,99 € ), ihr spart also 39 % im Vergleich zum Normalpreis.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Alternative bis 50 Euro – HyperX Cloud Stinger Core

Für wen ist das Gerät geeignet? Ihr sucht nach einem günstigen Headset, das Razer Kraken konnte euch aber nicht überzeugen? Mit dem HyperX Cloud Stinger bekommt ihr aktuell ein weiteres gutes Gaming-Headset für unter 50 Euro.

Das bietet das Gerät: Das HyperX Cloud Stinger Core bietet einen präzisen Klang, ist außerdem gut gepolstert und bietet dank des niedrigen Gewichts einen hohen Tragekomfort. Das Mikrofon bietet eine gute Qualität.

Während die Mitten ausgewogen sind, sind die Höhen und Tiefen etwas zu stark. Im Gegensatz zu teuren Geräten ist das Kabel nicht textilumflochten und recht dünn.

Pro Gutes Mikrofon

niedriges Gewicht

hoher Tragekomfort

ausgewogene Mitten

preiswert Contra dünnes Kabel

Höhen und Tiefen etwas zu ausgeprägt

Das spart ihr im Angebot: Aktuell bezahlt ihr für das HyperX-Headset 31,99 € (39,99 €). Ihr spart 20 % im Vergleich zum Normalpreis.

Razer Nari Ultimate

Für wen ist das Gerät geeignet? Mit dem Nari Ultimate hat sich Razer etwas Besonderes ausgedacht. Denn neben einer ordentlichen Klangqualität will man vor allem mit der Hypersense-Technik ein haptisches Feedback erzeugen. Das bedeutet: Wenn neben euch zum Beispiel ein Panzer explodiert, dann spürt ihr das auch als Vibration durch das Headset. Wie für Razer üblich, bietet auch das Nari Essential wieder die Razer Synapse Software. Wer sich damit auskennt oder schon Razer-Produkte sein Eigen nennt, dem wird das Headset zusagen.

Das bietet das Gerät: In der Theorie klingt das richtig cool, in der Praxis kann das mal mehr oder weniger überzeugen. Unsere Kollegen von der GameStar bezeichnen in ihrem Test das Razer Nari Ultimate als solides Headset, das haptische Feedback sei ein nettes Feature, wäre aber auf Dauer eher nervig.

Der Klang ist durchaus brauchbar, kann aber mit anderen Headsets nicht immer mithalten. Hier bietet die hauseigene Konkurrenz mit dem Razer BlackShark V2 den deutlich besseren Klang. Der hohe Komfort, die gute Verarbeitung und die lange Akkulaufzeit stehen dafür auf der Haben-Seite.

Pro gute Verarbeitung

hoher Tragekomfort

ange Akkulaufzeit

umfangreiche Software

Hypersense sorgt für haptische Rückmeldung Contra mittelmäßiges, teilweise zu leises Mikrofon

unpräzise Raumklangsimulation

Das spart ihr im Angebot: Derzeit bekommt ihr das Headset für 139,90 € ( 199,99 € ), ihr spart 30 % im Vergleich zum Originalpreis.

Razer BlackShark V2 mit USB Soundkarte

Für wen ist das Headset geeignet? Wer nach einem Gaming-Headset sucht, welches sich durch ein gutes Mikrofon und ordentlichen Klang auszeichnet und außerdem sehr gut für den E-Sport geeignet ist, der sollte sich das Razer BlackShark V2 ansehen.

Das bietet das Razer BlackShark V2: Razer bietet mit dem BlackShark V2 ein schlichtes Headset mit zurückhaltendem Design: Das Gaming-Headset verzichtet auf jegliche Art von Beleuchtung und setzt auf einen Kopfbügel mit Kunstlederüberzug, das atmungsaktive Gewebe sorgt dafür, dass ihr unter dem Headset nicht schwitzt. Auch sonst besteht das das Gerät überwiegend aus Plastik.

Der Hersteller hat das Headset für den E-Sport-Bereich entwickelt, dementsprechend liegen hier die Stärken des BlackShark V2: Die Ortung von Geräuschen ist sehr gut und Schritte der Gegner sind im Klangbild gut zuortbar. Ebenfalls von Vorteil ist das geringe Gewicht des Headsets, denn mit 262 Gramm ist es deutlich leichter als andere Gaming-Headsets.

Eine wirklich gute Alternative zum Razer BlackShark V2 wäre noch das Logitech G Pro X. Das bietet ähnlich hervorragende Eigenschaften, kostet aber aktuell ein paar Euro mehr als das Razer-Headset. Sowohl das Razer BlackShark V2 als auch das Logitech G Pro X findet ihr in unserer MeinMMO-Headset-Kaufberatung.

Pro hoher Tragekomfort dank leichtem Gewicht (262 Gramm)

ausgewogenes Klangbild

hohe Maximallautstärke

klares Mikrofon

faires Preis-Leistungsverhältnis Contra nur 18 Spiele unterstützen THX Spatial Audio

USB-Soundkarte nur unter Windows 10 nutzbar

recht leises Mikrofon

Das spart ihr im Angebot: Derzeit bekommt ihr das Headset für 72,99 € ( 109,99 € ), ihr spart insgesamt 34 % im Vergleich zum Normalpreis.

HyperX Cloud Alpha S

Für wen ist das Headset geeignet? Mit dem HyperX Cloud Alpha S bekommt ihr ein solides Gaming-Headset mit hohem Komfort und ausgewogenem Klang. Sucht ihr nach einem hochwertigen Headset, welches sowohl bei Verarbeitung als auch Sprache überzeugen kann, dann solltet ihr euch das HyperX Cloud Alpha S ansehen.

Das bietet das Gerät: Das HyperX Cloud Alpha S bietet euch dank metallischem Kopfbügel und ordentlichen Polstern eine gute Verarbeitung. Mit einem Gewicht von 310 Gramm hält sich das Headset im Rahmen. Habt ihr eher einen kleineren Kopf, könnte euch das Headset dennoch langfristig zu schwer sein.

Das Headset setzt auf Ohrpolster aus Kunstleder. Sollte euch das jedoch bei langen Runden zu warm werden, könnt ihr diese auch gegen Wechselpolster aus atmungsaktiverem Textilüberzug tauschen. Diese liegen mit einem Stoffbeutel beim Lieferumfang dabei.

Der Klang ist insgesamt ausgewogen und bietet satte, detaillierte Tiefen und ordentliche Höhen. Der 7.1-Klang ist jedoch durchwachsen, hier solltet ihr nicht zu viel erwarten. Wenn ihr das Headset nur wegen 7.1 kaufen wollt, würden wir euch von einem Kauf abraten. Auch der zusätzliche Bass-Schieberegler ist grundsätzlich eine nette Idee, wirkt sich aber nur bedingt auf den Gesamtklang aus. Das Mikrofon kann wie der Klang ebenfalls überzeugen und liefert eine gute Sprachqualität ab.

Pro hochwertige Verarbeitung

hoher Tragekomfort

toller Klang

abnehmbares Kabel und Mikrofon

umfangreicher Lieferumfang (Kabel, Ohrpolster, Stoffbeutel) Contra mittelmäßiger 7.1-Klang

Bass-Regler mit wenig aussagekräftiger Wirkung

Das spart ihr im Angebot: Derzeit bekommt ihr das Headset für 94,99 € ( 129,99 € ), ihr spart insgesamt 27 % im Vergleich zum Normalpreis.

SteelSeries Arctis Pro

Für wen ist das Headset geeignet? Mit dem SteelSeries Arctis Pro bekommt ihr ein bequemes Gaming-Headset mit tollem Klang. Der Preis ist mit 279,99 € nicht wirklich niedrig. Dafür bekommt ihr jedoch auch ein Headset mit vielen sinnvollen Funktionen, inklusive externer Soundkarte. Hinzu kommt, dass ihr viele Teile des Geräts wie Kabel oder Ohrpolster problemlos tauschen könnt. Jetzt im Angebot solltet ihr euch das Headset daher auf jeden Fall ansehen, wenn ihr ein gutes und bequemes Gaming-Headset sucht.

Das bietet das Gerät: Dank verstellbarem Kopfband bietet euch das SteelSeries-Headset einen angenehmen Komfort. Das Gerät selbst ist in schlichtem Schwarz gehalten und setzt ansonsten noch auf RGB-Beleuchtung, die aber dezent gehalten ist.

Ein sinnvolles Feature ist außerdem ChatMix: Hiermit könnt ihr die Lautstärke von Discord und eurem Spiel einzeln steuern. Hinzu kommt ein gutes und stimmiges Klangbild und ein gutes Mikrofon. Im Gesamtbild sind die Bässe etwas weniger präsent als bei anderen Gaming-Headsets. Ein Headset mit deutlich wuchtigeren Bässen im gleichen Preisbereich wäre beispielsweise das MMX 300 von beyerdynamic

Pro hoher Komfort dank verstellbarem Kopfband

viele Möglichkeiten über Software möglich

ordentlicher Lieferumfang (viele Kabel und DAC)

ausgewogener Klang

gutes Mikrofon

austauschbare Teile (Kabel und Ohrpolster) Contra hoher Preis (ohne Angebot)



Das spart ihr im Angebot: Derzeit bekommt ihr das Headset für 189,99 € ( 279,99 € ), ihr spart insgesamt 32 % im Vergleich zum Normalpreis.

