Das eine Mal, als J.D. aus Scrubs einen 12-Jährigen jagte und schlug

Zach Braff kennen die meisten wohl als J.D. aus der Sitcoms Scrubs. Dort spielt er einen etwas unbeholfenen, aber freundlichen, jedoch Arzt. Jedoch sah der Schauspieler einmal rot, als ein Junge sein neuer Porsche mit Farbe beschmierte – dabei war es Wirklichkeit nur ein Streich mit versteckter Kamera

Punk’d ist eine amerikanische Show, gegründet von Ashton Kutcher und Jason Goldberg, in der berühmten Leuten Streiche vor versteckter Kamera gespielt werden.

Eines Tages organisierte Scrubs-Schauspieler und Kumpel Donald Faison (Turk), dass sein Kollege Zach Braff das nächste Opfer eines Streichs werden sollte. Jedoch eskalierte die Situation und der wütende Schauspieler wurde sogar handgreiflich.

Der nagelneue Porsche war die Zielscheibe des Pranks

Wie sah der Prank aus? Der Schauspieler hatte zu dem Zeitpunkt ein brandneues Auto für 100.000 $, einen Porsche, und parkte es vor einem Spirituosengeschäft.

Gemeinsam mit Faison wurde der Schauspieler von einer Gruppe Kindern gefragt, ob die beiden ihnen Alkohol kaufen könnten. Das verneinte Braff und betrat mit seinem Co-Star das Spirituosengeschäft.

Hier in diesem YouTube-Video sehr ihr die volle Episode. Der Prank an Zach Braff beginnt ab 13:40:

Als er das Geschäft dann aber wieder verließ, sah er sein neues Auto vollgeschmiert mit Graffiti-Farbe, während die Kinder gerade noch frisch bei der Tat zu sehen waren.

Ursprünglich war der Prank so angedacht, dass der Schauspieler nicht in der Lage sein sollte, die Täter, also die Jung-Darsteller, schnappen zu können.

Man sieht in der Episode, wie Braff einem der Kinder hinterherjagte. Im nächsten Moment wird der Junge von dem Fake-Security-Guard abgefangen.

Wie der Schauspieler aber in der The Graham Norton Show erzählte, habe er den Übeltäter gefangen und schlug ihn mehrmals in den Magen.

In der ausgestrahlten Episode sieht man das nicht, man merkt dennoch, wie wütend Braff in dem Moment war. Er schrie den 12-Jährigen an und beleidigte ihn mehrmals, was in der Show zensiert wurde.

Laut eigener Aussage in der Show mit Graham Norton soll Braff erst im Nachhinein bewusst geworden sein, dass er ein Kind vor sich stehen habe:

„Und ich konnte es aus meiner Perspektive nicht sehen, weil mein Adrenalinspiegel so hoch war, sodass er dann aufschaute und er ein kleiner Junge war und ich stoppte, weil ich nicht bemerkt hatte, dass er so jung war.“

Er fügte noch hinzu, dass die Szene, in der der Schauspieler gegen den Jungen handgreiflich wurde, aus der fertigen Episode von Punk’d herausgeschnitten wurde. Man wolle schließlich nicht zeigen, wie ein Kind vor laufender Kamera geschlagen wurde.

