Mann kauft mit 47 seine 1. Konsole wegen Corona, erzählt emotional, wie’s ist

Ein User hat sich wegen der Corona-Krise mit 47 Jahren seine erste Konsole gekauft: eine Xbox One. Seine Erlebnisse teilt er mit reddit und bekommt viele Tipps für seine Gaming-Karriere.

Um wen geht es? Der reddit-User Hobie-Wan-Kenobie hatte einen emotionalen Post gestartet. Mit 47 Jahren hat der User sich seine allererste Konsole gekauft. Vorher hatte er nie eine Konsole besessen und dafür gab es mehrere Gründe:

Als Kind ist er zu arm gewesen und hatte bei Freunden immer auf dem Atari mitzocken dürfen. Hier war „Space Invaders“ sein Favorit.

Er beschreibt sich selbst als sucht-anfällige Person und wollte sich daher eigentlich nie eine Konsole kaufen. 20 Jahre lang hätte er sich von Drogen und Alkohol erholt und hatte durch die Drogen alles verloren. Was nun für ihm wichtig ist: Job, Hund und Freundin.

Corona-Epidemie ist am Konsolenkauf „Schuld“

Warum hat er sich jetzt eine Konsole gekauft? Nach Monaten Einsamkeit durch Corona war er es jetzt Leid nur Netflix und YouTube zu schauen und wollte wieder etwas Abwechslung.

So begann er sich im Internet schlau zu machen, welche die beste Konsole für ihn sei. Schlussendlich hat er sich für das „Xbox One X – Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle“ entschieden. Und den Kauf hat er bisher nicht bereut.

Was sind seine Erfahrungen? Seine ersten Erlebnisse mit der Konsole wollte er der Welt nicht vorenthalten, denn er ist vom Spielen und seinen ersten Erfahrungen auf der Xbox One X total begeistert und überwältigt. So schreibt er:

Dank des Adrenalins werden meine Hände jedes Mal enorm nass und ich muss alle 15-20 Minuten eine Pause machen, so überwältigend ist es häufig. Ihr Kinder könnt diese Spiele zocken, seit ihr klein gewesen seid, ich fühle mich ein wenig schlecht, denn ich habe vermutlich einfach nicht erkannt, wie unfassbar großartig diese Dinge sind. Hobie-Wan-Kenobie, Quelle: reddit.com

Für andere User sei das vielleicht etwas komisch. „Manchmal ist es extrem schwierig“, erklärt er „die richtigen Buttons zu finden und manchmal schreie ich frustriert so laut, dass der Hund den Raum verlässt.“ Aber er fühle sich wieder total wie ein kleines Kind.

reddit gibt Neueinsteiger Tipps für seine Gaming-Karriere

Was sagen die User? Seine geteilten Erfahrungen und Erlebnisse stoßen auf ein großes Echo auf reddit. Mittlerweile gibt es unter dem Post über 700 Kommentare. Und er hat wohl viele Leute berührt, denn zu seiner Überraschung hat er von EA Sports ein Jahr Abo geschenkt bekommen.

Viele Kommentare geben dem Neueinsteiger Tipps auf den Weg, damit dieser sich in der Gaming-Welt zurechtfindet. Die wichtigsten Tipps fassen wir für euch zusammen.

Xbox Gamepass als Einstiegsempfehlung

Viele auf reddit empfehlen dem User, dass er sich den Xbox Game Pass kaufen solle. Der bietet für ein monatliches Abonnement, welches man aktuell für 1 € testen kann, eine Auswahl von über 100 Spielen und damit sei man erst einmal für Monate beschäftigt.

Dies sei vor allem für jemanden sinnvoll, der noch gar keine Spiele besitze. Er könne sich diese erst einmal ansehen und anspielen und müsse keines kaufen. Der Xbox Game Pass biete hier die beste Möglichkeit dafür. Und der Xbox Game Pass Ultimate beinhaltet auch Onlinefunktionen wie Multiplayer.

Wollt ihr genau wissen, welche Inhalte der Xbox Game Pass bietet und ob sich dieser für euch lohnt, das könnt ihr ausführlich bei uns nachlesen:

Euer Spiel bietet nicht genug Content? Der Xbox Game Pass ist die perfekte Antwort

Diese Spiele lohnen sich laut reddit für die Xbox am meisten

Außer dem Xbox Game Pass empfehlen ihm die User einige Spiele, die er unbedingt gespielt haben muss. So schreibt beispielsweise User WATSON_349:

Hol dir Red Dead Redemption 2 und bereite Dich auf die Emotionen und Schönheit vor, die Spiele heute entwerfen können. Für einen 41-Jährigen, der nur ein wenig vor sich hinspielt, ist das meine Richtschnur (Benchmark) geworden. WATSON_349, Quelle: reddit.com

Nachdem der Thread-Verfasser enttäuscht feststellen musste, dass er Mario Kart nicht auf der Xbox spielen kann, haben ihm viele vorgeschlagen, stattdessen Forza Horizon 4 zu spielen. Das sei eines der besten Rennspiele auf der Xbox.

Welche Spiele werden ihm noch empfohlen? Zu den weiteren Spielen, die ihm die Spieler außerdem empfehlen, gehören unter anderem:

Assassins Creed Odyssey

Call of Duty: Warzone

Destiny 2

Forza Horizon 4

Gears of War – Reihe

Halo Master Chief Collection

Red Dead Redemption 2

Daneben gibt es auch noch tolle MMORPGs für die Xbox, die wir euch ans Herz legen können, wenn ihr auf der Xbox spielt und was Neues sucht.

Vor diesen Gefahren muss sich der User in Acht nehmen

Neben Tipps zu Spielen und dem Game Pass gibt es aber auch ein paar Warnungen. Der Hobie-Wan-Kenobie hatte selbst erklärt, dass er schnell süchtig werden könne. Daher erklärt ihm confusing_dream:

Wenn du wirklich eine abhängige Persönlichkeit hast, dann sei vorsichtig mit Spielen die Lootboxen, Content Packs, zufällige Belohnungen und ähnliches anbieten. Viele Spiele sind darauf ausgerichtet, mit der Psychologie der Spieler zu spielen und ihre Vorlieben auszunutzen. Die Spiele sehen besser als jemals zuvor aus, haben aber undurchsichtige Fallen, wie auf Vorlieben fixierte Belohnungen und Glücksspielmechaniken. confusing_dream, Quelle: reddit.com

Lootboxen sind in Spielen nach wie vor heftig umstritten. Der Loot-Shooter Destiny 2 hat sich 2020 von Lootboxen verabschiedet, andere Spiele bieten sie weiterhin an.

Der User LymeM empfiehlt ihm außerdem, die Kindersicherung einzuschalten und seine Spielzeit selbst zu begrenzen. Gaming sei zwar toll, erklärt der User, aber man sollte es nur in Maßen genießen, bevor man davon süchtig wird. Wir hatten mal einen Psychologen gefragt, warum MMORPGs eigentlich süchtig machen.

Auch ein anderer User meint, er solle vorsichtig sein: „Für jemanden, der zu Suchtverhalten neigt und viel mit Drogen und Alkohol zu tun hatte“, sagt moose_da_goose „könnte Gaming auch eine Art von Sucht werden. Lass nicht zu, dass es dein Leben übernimmt.“

Xbox Series X kommt – Lohnt sich die Xbox One überhaupt noch?

Im Winter 2020 erscheint die Xbox Series X als Nachfolger der Xbox One. Microsoft hatte schon gesagt, dass der Release der Xbox Series X trotz Corona sicher sei und sich nicht verzögern werde.

Lohnt sich die Xbox One überhaupt noch? Überlegt ihr euch auch, ob sich eine Xbox One X, trotz Xbox Series X, noch zu kaufen lohnt? Wir erklären euch in unserem Artikel, warum sich der Kauf einer Xbox One oder PS4 durchaus noch lohnen kann und was man beim Kauf beachten sollte.