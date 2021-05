3 neue MMORPGs waren in dieser Woche spielbar, eins hat Ärger mit Pay2Win-Vorwürfen

In der Woche vom 10. bis zum 16. Mai konnten die ersten die neuen MMORPGs Elyon, PSO 2 New Genesis und Bless Unleashed spielen. New World hat außerdem Gameplay zu den Dungeons gezeigt. Wir von MeinMMO fassen euch alle wichtigen News der Woche zusammen.

Die Highlights der Woche:

Elyon war am letzten Wochenende spielbar. Wir haben einen ausführlichen Bericht dazu verfasst: Das neue MMORPG Elyon wird kein Flop wie Bless, aber auch kein riesiger Hit.

Phantasy Star Online 2 New Genesis hat die erste Beta gestartet. Die neue Version kommt in ersten Threads im reddit gut an. Gelobt werden vor allem das Kampfsystem und das verbesserte Movement (via reddit).

Bless Unleashed hat die finale Beta vor dem Release auf dem PC gestartet. Wer sich allgemein über das Spiel informieren möchte, findet hier einen Bericht zur ersten Beta von uns: So spielt sich das neue MMORPG Bless Unleashed auf dem PC.

Zudem konnten wir von MeinMMO bei New World das erste Dungeon ausprobieren und wurden positiv überrascht.

Der Aufreger der Woche: New World bekommt einen Shop und für diesen sind in Zukunft Booster und Quality of Life-Items geplant. Das kam nicht bei allen gut an und sorgte sogar für Pay2Win-Vorwürfe.

Die Diskussion der Woche: WoW Classic hat die Preise für den Charakter-Boost und die Deluxe-Edition ziemlich hoch angesetzt. Das fanden viele Spieler nicht gut. Inzwischen ist Blizzard jedoch eingeknickt und hat die Preise gesenkt.

Final Fantasy XIV stellt neue Erweiterung und Release-Date vor

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr etwas Spannendes diese Woche erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.