Spieler will im Alleingang altes MMORPG wiederbeleben, verschenkt dafür sogar Abos

Ein Spieler möchte das alte MMORPG Allods Online im Jahr 2021 neu bevölkern und gleichzeitig für eine Änderung im Mindset der Entwickler sorgen. Dafür verschenkt er sogar Abonnements an fremde Spieler.

Was ist da los? Am 11. Mai 2011 – und damit vor ziemlich genau 10 Jahren – wurde das MMORPG Allods Online veröffentlicht. Der Spieler und YouTuber Dragagon erinnert sich gerne an die Anfangszeit des Spiels zurück, ist jedoch genervt davon, dass sich das Spiel negativ entwickelt hat.

Inzwischen gibt es zwei verschiedene “Versionen” von Allods:

Einen Free2Play-Server auf dem es Pay2Win gibt

Einen Abo-Server, der keinen Shop enthält und im Jahr 2013 eröffnet wurde

Das Problem in den Augen von Dragagon ist jedoch, dass neue Spieler automatisch auf dem Free2Play-Server landen und so direkt mit dem Pay2Win in Verbindung kommen. Zum Abo-Server schaffen es nur die wenigsten, weswegen dieser seiner Meinung nach schlechter bevölkert ist.

Genau das möchte Dragagon nun ändern.

Ein großer Aufruf und 100 verschenkte Abos

Was plant er genau? Dragagon möchte, dass viele neue Spieler Allods Online anfangen und direkt auf dem Abo-Server Smuggler’s Paradise (EU) starten. Dort sollen sie dann von Veteranen empfangen werden und das Spiel kennenlernen.

Dazu verschenkt er 100 Abos für einen Monat. Voraussetzung ist jedoch, dass mindestens 75 Spieler an der Aktion teilnehmen und dass es sich bei den Empfängern um Spieler handelt, die komplett neu sind oder zumindest nach Jahren zu Allods Online zurückkehren.

Warum macht Dragagon das? Der Spieler scheint eine ganz besondere Bindung zu Allods Online zu haben und möchte nach eigener Aussage vor allem wieder das MMO-Gefühl wecken und sich zudem den Traum vom Allods Online Content Creator erfüllen. So sagt er:

Wir sind nichts weiter als ein Haufen Kumpel und Kumpaninnen, die Allods Online so spielen wollen, wie wir es früher gespielt haben: Mit einem MMO-Gefühl, umgeben von vielen Spielern, wie es jedes MMO hat. Dies wird nicht vom Allods-Team unterstützt oder geteilt. Das ist etwas, das komplett aus mir selbst heraus entstanden ist und zu dem ich mich gezwungen fühlte, wenn ich in dem, was ich werden möchte, irgendwie erfolgreich sein wollte: ein Allods Online Content Creator. Dragagon in seinem YouTube-Video

In seinem Video erzählt Dragagon außerdem davon, dass er gerne erleben möchte, wie sich mehr als 100 Spieler in einer PvP-Schlacht messen, so wie es früher einmal gewesen ist.

Wie kann man an der Aktion teilnehmen? Dragagon hat ein Google Formular aufgesetzt, dass ihr einfach ausfüllen könnt (via Google Docs):

Ihr benötigt dafür einen neuen Account und müsst euch auf diesem einen Charakter erstellen.

Zudem ist ein Discord-Account nötig.

Habt ihr diese Vorbereitungen getroffen, müsst ihr das Formular ausfüllen und hoffen, dass mindestens 74 weitere Leute das gleiche getan haben. Da der Discord zur Aktion bereits über 400 Mitglieder hat, scheint diese Hürde gemeistert zu sein.

Das Formular soll am 16. Mai geschlossen werden und dann werden auch die Abos verschickt.

Das komplette Video zum Revival von Allods Online und der Verlosung der Abos könnt ihr euch hier anschauen:

Allods Online erinnert an WoW im Weltraum

Was ist das überhaupt für ein MMORPG? Allods Online spielt in einer Welt, die aus im Weltraum schwebenden Inseln besteht. Ihr bereist darin die sogenannten Allods, die Überbleibsel des Planeten Sarnaut, der vernichtet wurde.

Spielerisch, von den Charakteren und dem Interface, erinnert das MMORPG stark an World of Warcraft. Es erschien 2010 und wird seitdem als einer der besten Klone des MMORPGs bezeichnet.

Erst im Jahr 2020 bekam Allods Online ein riesiges Update, bei dem das Level-Cap erhöht und viel neuer Content veröffentlicht wurde. Schon im Jahr zuvor gab es eine Erweiterung, bei der gleich 3 neue Klassen ins Spiel kamen.

Optisch erinnert Allods Online an eine alte Version von WoW.

Wie bevölkert ist Allods? Das ist schwer zu sagen, doch auf Steam, wo das MMORPG erst 2017 erschien, kommt Allods auf durchschnittlich 25 Spieler pro Tag (via Steamcharts). Auch Dragagon betont in seinen Videos immer wieder, dass er die Spieler-Zahlen pushen möchte, die vor allem auf dem Abo-Server wohl eher klein ausfallen.

Allerdings kann genau so eine Community-Aktion dazu führen, dass zumindest vorübergehend die Spielerzahlen stärker ansteigen.

