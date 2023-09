Twitch-Streamer kündigt an, ein neues Auto zu kaufen, nachdem er seinen 300.000-Euro-Luxusschlitten „verloren“ hat

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Obwohl es unklar ist, was sich xQc in seinen Fuhrpark stellen möchte, scheint er zumindest eine Vorliebe für Lamborghinis zu haben. Die schaute er sich bereits 2021 an, damals kam es jedoch nicht zum Kauf. Selbst wenn sich der Streamer jetzt für einen Wagen des italienischen Herstellers entscheiden würde, müsste er sich auf eine lange Wartezeit einstellen, oder möglicherweise deutlich draufzahlen.

Damals schienen die Leute diesen Wunsch durchaus verstehen zu können, meint der Streamer. Heute sei das jedoch anders: Seine Community sei sehr gewachsen und viele Leute würden sich nicht an diese Zeit erinnern. Sie würden denken, er wolle nur mit dem Auto angeben, so xQc.

Was für ein Auto soll es diesmal werden? Darüber hält sich xQc bedeckt. Aus irgendeinem Grund würde das die Leute aufregen, so der Streamer. Als er sich damals den McLaren gekauft habe, sei das eine große Sache für ihn gewesen, erklärt der 27-Jährige, einfach, um etwas zu haben.

Als sich das Paar im September 2022 trennte, begann ein unschöner, öffentlich ausgetragener Rosenkrieg und Adept beanspruchte das Auto für sich . Im August 2023 machte xQc Andeutungen über den Verbleib des McLaren . In einem Stream vom 16. September erklärte er nun, der Wagen sei gar nicht wirklich weg – dennoch soll ein neuer her.

Der Twitch -Streamer Félix “xQc” Lengyel hat ein Problem: Sein teurer McLaren steht bei seiner Ex und irgendwie schlugen offenbar alle Versuche fehl, ihn zurückzubekommen. Nun soll ein neues Auto her.

Insert

You are going to send email to