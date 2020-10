Die kommende Xbox Series X wird für unseren Autor Jürgen Horn die erste Konsole, die er sich kaufen wird. Das hat unter anderem mit dem Game Pass und Ästhetik zu tun.

Seit den Tagen des guten alten Super Nintendo habe ich keine Konsole mehr besessen. Seitdem war ich quasi ausschließlich auf dem PC als Spieleplattform unterwegs. Die aktuelle Generation der Konsolen habe ich weitgehend ignoriert und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir eine Xbox One oder PS4 zu kaufen. Die meisten relevanten Spiele bekam ich auch auf dem PC und die Leistung der Konsolen war meinem Rechner weit unterlegen.

Doch mit der neuen Konsolen-Generation und der Xbox Series X ändert sich das langsam.

Hat mein PC-Setup bald ausgedient?

5 Gute Gründe für mich, eine Xbox Series X zu kaufen

Je länger ich mich hier auf MeinMMO mit dem Buzz um die neuen Konsolen beschäftigt habe, desto mehr wuchs in mir der Wunsch, eine Konsole zu erwerben. Der Hauptgrund ist tatsächlich, dass das abendliche Fläzen und Zocken auf der Couch mittlerweile sehr genieße.

Diese Art von Gaming habe ich schon mit Google Stadia ausgiebig zu schätzen gelernt und will es auch bei weiteren Games gerne nutzen. Dabei war schon früh klar: Es wird eine Xbox Series X.

Der Game Pass ist einfach sagenhaft gut

Darum ist das so gut: Der erste große Grund für die Xbox Series X ist für mich der Xbox Game Pass. Der ist einfach unschlagbar gut und bietet über hundert Spiele, die ich alle zu einem vergleichsweise lächerlichen Gesamtpreis von 12,99 Euro zocken kann.

100 Spiele werden dauerhaft Bestandteil des Game Pass sein

Kurioserweise habe ich den Game Pass lange Zeit komplett ignoriert, da der Name „Xbox Game Pass“ mich glauben ließ, dass er nur für die Konsole gilt. Xbox ist bei Microsoft aber vielmehr eine Bezeichnung für Games-Dienstleistungen und nicht nur die reine Konsole. Das ist zwar verwirrend, aber wenn man es mal kapiert hat, erschließt sich eine riesige Welt an Games.

Natürlich kann ich die meisten Game-Pass-Spiele auf dem PC spielen, aber ich schätze es mittlerweile einfach, auch auf der Couch zu zocken. Da passt mir die Xbox-Konsole optimal in mein Gaming-Gesamtkonzept.

Microsoft hat das flexiblere Modell

Daher finde ich die Microsoft-Methode besser: Sony hat einige geile Games im Angebot, die ich gerne mal gezockt hätte, darunter God of War, The Last of us oder Horizon Zero Dawn (gut, das kam zumindest noch für den PC). Doch all diese Perlen waren exklusiv für die PlayStation. Gut, auch Microsoft bietet Titel (zeitweise) exklusiv an, aber das bedeutet in ihrem Fall, dass zumindest das Spiel fast immer auch für dem PC erscheint.

Ja, Kratos, es ist echt doof, dass man dich nur auf der PlayStation treffen kann.

Außerdem wurde von Microsoft schon früh Crossplay propagiert, was lange Zeit bei Sony überhaupt kein Thema gewesen ist. Ich will als Gamer aber mit so vielen Spielern wie möglich zusammenspielen. Diese künstliche Aufteilung in Lager ist mir ein Graus und daher ist für mich Microsofts Gaming-Umfeld schon von Grund auf sympathischer, da einfach weniger Fokus auf Exklusivität gesetzt wird.

Und da ich aus Gründen der Bequemlichkeit eine Konsole kaufen will, geht hier der Punkt ebenfalls an Microsoft. Ich habe einfach lieber die freie Auswahl an Plattformen und mehr Mitspieler.

Cross-Progression als Bonus: Ich kann dank Cross-Progression bei vielen Spielen auf der Couch anfangen, später zum PC wechseln und dann per Game-Stream sogar am Handy weiterzocken. Das ist genau die Art, wie ich mir Gaming in Zukunft vorstelle. Ich will frei in der Wahl meiner Plattform sein und nicht starr auf ein System festgelegt sein.

Starke Hardware ersetzt Upgrade-Kosten

Das überzeugt mich an der Xbox Series X: Schaut man sich die Specs der Xbox One an, so klingt das recht beeindruckend. 8 CPU-Kerne @ 3,8 GHz, 12 Teraflops, 16 GB Ram, 1 Terabyte SSD-Speicher. Das toppt gerade meinen 3 Jahre alten Gaming-PC, der bei aktuellen Titeln schon an die Grenzen kommt und nicht mehr alles optimal darstellen kann.

Zumindest in der Theorie hat die Xbox Series X ein bisschen mehr Power als die PS5.

Klar könnte ich mir auch hier eine neue Grafikkarte wie die RTX 3080 kaufen, wie es Kollege Patrick Freese macht. Aber ich will fürs bequeme Couch-Gaming eine Konsole holen. Und hier die Xbox One zumindest auf dem Papier insgesamt die stärkere (Grafik-)Hardware unter dem Gehäuse.

Da Microsoft Game-Streaming via Game Pass außerdem in naher Zukunft für den PC ermöglichen will, muss ich den PC wahrscheinlich gar nicht mehr aufrüsten und habe mit der Konsole für knapp 500 Euro ein starkes Komplettsystem, das die nächsten Jahre halten sollte.

Bethesda ist bei Microsoft

Daher gehe ich hier auf Nummer sicher: Seit die Kaufpläne von Microsoft zu Bethesda bekannt sind, bangen viele Fans von Elder Scrolls, Fallout und Co, ob Microsoft jetzt die PlayStation in Zukunft aussperren will und Bethesda-Games künftig exklusiv für Windows und Xbox erscheinen. Das wäre meiner Meinung nach zwar nicht sonderlich nett, aber durchaus im Rahmen des Möglichen.

Nur für alle Fälle bleibe ich für TES 6 lieber auf der sicheren Seite.

Dazu gibt es keine klare offizielle Aussage von Microsoft und der bisherige Kurs war nicht auf Exklusivität ausgelegt. Doch um auf Nummer Sicher zu gehen, werde ich erstmal bei Microsoft bleiben. Denn nichts würde mich mehr ärgern, als das neue Elder Scrolls VI am Ende nicht spielen zu können, weil ich die „falsche“ Konsole gekauft habe.

Xbox Series X sieht besser aus als die PS5 oder Series S

Darum spielt das Auge mit: Mein letzter Grund, der für die Xbox spricht, ist das Design. Denn ich gehöre klar zu den Leuten, die die neue PlayStation 5 potthässlich findet. Daran haben auch zahlreiche Debatten in der Redaktion mit PlayStation-Fans nichts geändert. Für mich sieht das Ding von Sony aus wie ein halb aufgerollter Dürüm-Döner aus Metall.

Links: Eine schicke, schwarze Konsole – Rechts: Ein komischer Dürüm aus Metall.

Die Xbox Series S hingegen gefällt mir auch nicht, die ist zum einen weiß und dann sieht sie aus wie ein Radio. Das trifft ebenfalls nicht meinen Geschmack. Die Series X hingegen hat eine schlichte Sexyness. Das spartanische Design, welches das Gerät einfach als schwarzen Monolithen erscheinen lässt, trifft meinen Sinn von Ästhetik viel mehr als die anderen Konsolen.

Außerdem soll das Ding ja später mal im Wohnzimmer stehen und dort hat klar meine Frau die finale Entscheidung über zusätzliche Dinge, die herumstehen und den Raum womöglich verschandeln. Das unaufdringliche Design der Xbox, die man zur Not auch irgendwo in einer dunklen Ecke verstecken kann, dürfte hier am wenigsten Ärger machen.

Die Xbox bieten einfach das bessere Gesamtpaket Unterm Strich fällt meine Wahl also klar auf die Series X als erste Konsole, die ich mir als Erwachsener kaufen werde. Vor allem das Gesamtpaket von Microsoft überzeugt mich hier endgültig. Die Xbox als Dienstleistung umfasst mit dem Game Pass und der baldigen Option auf Streaming auf PC und Mobile sowie Crossplay/Progression einfach alles, was ich mir für das Gaming der Zukunft wünsche. Dem entgegen steht Sony mit ihrem konservativen Fokus auf exklusiven Top-Spielen. Daher fällt meine Wahl bei der ersten eigenen Konsole klar auf Microsofts Xbox Series X, weil die einfach alles bietet, was ich will und noch dabei am besten aussieht. Jürgen Horn

Redakteur bei MeinMMO

