WoW-Umfrage: Wie zufrieden seid ihr mit dem Tempo neuer Patches?

Doch wie kommt diese neue Geschwindigkeit von Dragonflight eigentlich bei euch an? Immer mal wieder hört man, dass es noch „viel zu wenig und zu langsam“ sei, während gleichzeitig andere in die Kommentare schreiben, dass es ihnen nun „viel zu schnell“ gehe. Wir wollen daher mit der Umfrage herausfinden, welche Ansicht die Mehrheit von euch vertritt und wer vielleicht nur in der Minderheit ist.

Nur um das mal als Vergleich aufzuführen: Die letzte Erweiterung Shadowlands hatte deutlich weniger zu bieten, was die reine Anzahl an Patches und die Wartedauer zwischen diesen anbelangt:

Obwohl die aktuelle Erweiterung noch keine 6 Monate alt ist, gab es bereits zwei kleinere Patches mitsamt einer neuen Zone, neuem Endgame- und Evergreen-Content, Überarbeitungen von Klassen und zahlreichen allgemeinen Verbesserungen. Schon in wenigen Wochen steht der Release von Patch 10.1 Glut von Neltharion an und bringt den zweiten großen Raid, eine neue Saison für PvE und PvP und auch ein frisches Endgame-Gebiet mit neuen Ruf-Fraktionen, Story-Quests und jeder Menge Aufgaben.

Manch ein Veteran reibt sich verwundert die Augen bei der Geschwindigkeit, die World of Warcraft in den letzten Monaten vorlegt. Hatten zum Start von Dragonflight noch viele müde gelächelt, als Blizzard vorstellte, allein Im Jahr 2023 ganze 6 Content-Patches zu bringen , sind die Zweifel daran inzwischen verflogen.

Insert

You are going to send email to