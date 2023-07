WoW: Ukrainische Gilde sagt, Russen greifen sie massiv an – Blizzard schadet erst, hilft dann

Im Forum reddit schlug jetzt eine ukrainische Gilde in World of Warcraft Alarm. Russische Spieler würden automatisierte Melde-Systeme im MMORPG WoW nutzen, um ihnen zu schaden. Blizzard werde da zum Erfüllungsgehilfen, während man gleichzeitig aus Solidarität ein Pet für die Ukraine verkauft.

Das war die Beschwerde:

Im Forum reddit erschien am 26.07. ein Post, eine ukrainische Gilde sei unter Beschuss von russischen Spielern geraten, die sich so positionieren, dass klar ist: Sie stehen aufseiten des russischen Angriffskriegs von Putin. Es heißt:

Die ukrainischen Spieler auf dem Server Gordunni bekämen Nachrichten, die den Mord am ukrainischen Volk guthießen. Wer der Gilde beiträte, erhalte so eine Nachricht.

Der Gilden-Name (übersetzt: Ruhm den Helden) sei automatisch geändert worden, weil offenbar zu viele Beschwerden gegen ihn eingingen.

Der Gildenchef sei für 24 Stunden gebannt worden, angeblich nach einer „sorgfältigen Untersuchung von Blizzard“.

Blizzard verkauft gleichzeitig ein Pet für die Ukraine

Was machte das besonders pikant? Die Situation, dass sich Blizzard hier ganz offenkundig gegen eine ukrainische Gilde instrumentalisieren ließ, war deshalb so heikel, weil Blizzard gleichzeitig ein Pet zugunsten der Ukraine verkaufte, zusammen mit der Schauspielerin Mila Kunis. Die kompletten Einnahmen dieser Aktion sollen an Hilfsorganisationen in der Ukraine gehen.

Ein Nutzer schrieb am 26.07. den Support von Blizzard an und fragte, wie es da überhaupt mit der Unterstützung aussieht. Man sage ja, man unterstütze die Ukraine, aber gleichzeitig verbiete man einen Namen wie „Ruhm den Helden“, weil der gegen die Regeln sei.

Man wollte von Blizzard eine klare Antwort: „Ist es okay, in WoW die Ukraine zu unterstützen oder nicht?“

Wie reagiert Blizzard? In einer Nachricht, die veröffentlicht wurde, hat der Support von Blizzard in WoW jetzt zumindest beschlossen, den Namen der Gilde wiederherzustellen.

Es heißt, man habe sich die „Details der Angelegenheit angesehen“ und sei zu dem Schluss gekommen, den Namen zu erlauben. Man bedankt sich für die Geduld und wünscht dem Spieler, der sich beschwert, und seiner Gilde viel Glück.





Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Das steckt dahinter: Das Beispiel zeigt, wie leicht sich die automatisierten Systeme von Blizzard missbrauchen lassen. Hier in dem Fall war das für Blizzard eine besonders heikle und unangenehme Situation.

In den Kommentaren auf reddit, die bald geschlossen wurden, kritisiert man Blizzard dafür, kein spezielles Team zu haben, das in solchen Fällen einschaltet.

In der Tat ist bekannt, dass Blizzard in den letzten Jahren aus Kostengründen deutlich Stellen im Bereich Community Management abgebaut hat.

