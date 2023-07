WoW verkauft euch 2 niedliche Pets, mit denen ihr die Ukraine unterstützt

Ihr wollt hübsche Pets in World of Warcraft und den vom Krieg geschundenen Menschen der Ukraine helfen? Ein besonderes Paket macht das nun möglich.

In der Vergangenheit ist Blizzard im Fall von Katastrophen immer mal wieder besondere Kooperationen eingegangen. Daher ist es nur naheliegend, dass World of Warcraft auch im Falle des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ein solches Angebot auspackt. Für knapp einen Monat könnt ihr ein besonderes Haustier-Paket für 20 Euro kaufen. Mit dem Kauf unterstützt ihr eine Hilfsorganisation, die humanitäre Hilfe in der Ukraine leistet.

Was ist das für eine Organisation? BlueCheck Ukraine wurde von Schauspieler und Aktivist Liev Schreiber mitbegründet und versteht sich als ein Kollektiv verschiedenster Experten im Bereich humanitärer Krisenreaktion.

Genauer heißt es dazu:

Die Mission besteht darin, Hilfsorganisationen der ukrainischen Basis schnell zu identifizieren, zu prüfen und zu unterstützen, die vor Ort wichtige lebensrettende und humanitäre Arbeit leisten. Die Organisation leistet dringende finanzielle Soforthilfe an Partner, die medizinische Versorgung bieten und beschädigte Gesundheitseinrichtungen wiederaufbauen, sich um Waisen und Kinder mit besonderen Bedürfnissen kümmern und diese evakuieren, Nahrung, Wasser und Obdach für Menschen bieten, die aus ihren Heimen vertrieben wurden, sich um ältere Bürger kümmern und auf viele der anderen dringenden Bedürfnisse der vom Krieg betroffenen ukrainischen Bevölkerung reagieren.

Mehr dazu verrät man im eigenen Video:

Was sind das für Pets? Das erste Pet ist Sonni, ein kleiner Golden Retriever mit (bisher) einzigartigem Modell. Sonni ist ziemlich lebensfroh, jagt gerne mal den eigenen Schwanz oder macht ein Nickerchen, wenn ihr zu lange an einem Ort verweilt.

Das zweite Pet, Flurky, ist lediglich in WoW: Wrath of the Lich King Classic verfügbar. Es handelt sich um einen blau-gelben Murloc mit einer Sonnenblume in der Hand (die Nationalblume der Ukraine). Der kleine Murloc hinterlässt bei jedem Schritt ein Meer aus bunten Blumen auf dem Boden.

Wie viel des Geldes geht an die Organisationen? Wenn ihr das Pet-Paket im Zeitraum zwischen dem 25. Juli und dem 29. August kauft, geht der ganze Kaufbetrag – abzüglich Steuern – an BlueCheck Ukraine.

Kann man die Pets später noch erhalten? Ob die Haustiere zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im Shop landen, ist nicht ganz klar – es wäre aber denkbar. Wer jedoch einer guten Sache und Menschen in Not helfen möchte und gleichzeitig einen treuen Begleiter in WoW und WoW Classic sucht, sollte über den Kauf jetzt nachdenken.

Werdet ihr euch die Pets holen?