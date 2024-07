WoW: The War Within ist nach nur einem Monat Beta schon fertig

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft ist nah. Sehr nah. „The War Within“ ist nämlich fertig und dem Release steht nichts im Wege.

Irgendwie ging alles jetzt doch deutlich schneller als gedacht. In rund 6 Wochen startet bereits „The War Within“, die 10. Erweiterung von World of Warcraft. Einige Wochen vorher – vermutlich am 23. oder 30. Juli – startet bereits der Pre-Patch 11.0. Dass Blizzard voll im Zeitplan ist, lässt sich an einem kleinen Detail ausmachen, das jetzt auf den Beta-Servern zu sehen ist:

Die neuste Version von „The War Within“ ist als „Release Candidate“ markiert.

Was ist ein „Release Candidate“? Bei einem „Release Candidate“ handelt es sich um eine Bezeichnung, die man häufiger auf den Test-Realms von World of Warcraft zu sehen bekommt. Sobald ein neuer Patch als „Release Candidate“ angezeigt wird, heißt das, dass die Arbeit an dem Patch abgeschlossen ist. Wenn es noch ein Update für den Patch gibt, dann sind das höchstens kleine Bugfixes, die sich vielleicht noch in den ersten Release Candidate geschlichen haben.

Was heißt das für The War Within? Für die nächste Erweiterung, also The War Within, heißt das: Das Spiel ist fertig. Die Version, die sich aktuell in der Beta spielen lässt, ist zugleich jene, die ihr wohl in wenigen Wochen als Pre-Patch spielen werdet. Natürlich kann sich zwischen der Veröffentlichung des Pre-Patches und dem tatsächlichen Launch der Erweiterung noch ein bisschen etwas ändern – die Beta wird vermutlich noch weitergehen. Aber die initialen Daten und Details, mit denen ihr in wenigen Wochen schon in das Pre-Event hineinschnuppern könnt, werden sich wohl nicht mehr ändern.

Erstaunlich ist, dass die Beta-Phase damit nur etwas länger als einen Monat gedauert hat. Denn die Beta startete am 5. Juni 2024 – also vor 5 Wochen. Damit ist das wohl eine der kürzesten Beta-Phasen, die zwischen dem Start der Beta und dem Release Candidate bei World of Warcraft jemals lagen. Freut ihr euch schon auf den Pre-Patch und all die Neuerungen, die The War Within mit sich bringt? Oder hättet ihr lieber noch ein bisschen mehr Zeit in der aktuellen Erweiterung Dragonflight verbracht?