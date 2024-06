WoW entfernt Dienste aus dem Shop, verrät damit das Datum für Patch 11.0

Aus dem Shop von World of Warcraft verschwinden Dienste und das verrät uns, wann der nächste Patch mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheint.

Dass World of Warcraft alle paar Wochen neue Gegenstände in den Shop des Spiels bringt, das sorgt zumeist für den Unmut einiger Fans. Dass Angebote oder Dienstleistungen permanent verschwinden, das ist hingegen eine Seltenheit. Doch genau das passiert in wenigen Wochen, denn dann werden zwei Leistungen aus dem Shop permanent entfernt.

Der aktuellste Trailer zu The War Within:

Was wird aus dem Shop entfernt? Zwei Dienste, die man sich bisher im Shop von World of Warcraft kaufen konnte, werden bald ersatzlos gestrichen. Das sind:

Realm-Wechsel für die Gilde

Fraktions-Wechsel für die Gilde

Mit den beiden Diensten war es möglich, entweder eine Gilde auf einen anderen Server zu übertragen oder die Zugehörigkeit einer Gilde zu Horde oder Allianz zu ändern.

Warum werden die Dienste entfernt? Mit „The War Within“ überarbeitet Blizzard nicht nur die Accounts mittels des Kriegsmeute-Features, sondern auch Gilden werden überarbeitet. Künftig können Gilden auch über mehrere Realms hinweg genutzt werden und schon jetzt können in Gilden Charaktere aus beiden Fraktionen zusammenkommen. Mehr zu den Features von The War Within gibt’s hier.

Kurz gesagt: Beide Dienste im Shop erfüllen keinen Nutzen mehr und werden daher abgeschafft.

Abschaffung deutet auf Patch-Datum hin

Viel interessanter als die Abschaffung dieser Dienste ist allerdings das Datum. Denn beide Dienste werden mit dem 22. Juli abgeschaltet. Das ist unmittelbar vor den wöchentlichen Wartungsarbeiten der amerikanischen Realms.

Daraus leiten einige Leute ab, dass der Pre-Patch 11.0 demnach am 23. Juli erscheinen muss (bzw. am 24. Juli dann bei uns in Europa). Das deckt sich auch zeitlich mit den anderen Plänen, die World of Warcraft bisher offenbart hat:

Am 31. Juli soll das Pre-Event zu „The War Within“ beginnen. Das wäre auch der spätestmögliche Termin für den Patch. Eine Woche Vorlauf, also der 24. Juli, scheint dabei aber wahrscheinlicher zu sein. So hätten alle Spielerinnen und Spieler noch genügend Zeit, um sich mit den Änderungen an ihren Klassen vertraut zu machen, bevor es dann mit den Ereignissen losgeht.