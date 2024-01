WoW versteckt Story hinter Transmog: Nur mit dem richtigen Look erfahrt ihr alles

Ausgerechnet hinter Transmog-Items steckt viel Story in World of Warcraft. Denn nur mit dem richtigen Aussehen wird ein bestimmter Orc sehr gesprächig …

Dass in World of Warcraft viele Geheimnisse versteckt sind, das ist inzwischen den meisten bekannt – zumindest am Rande hat man das mitbekommen. Doch wie kleinteilig manche Geheimnisse sind und was für sonderbare Auslöser sie haben können, das ist noch nicht allen bewusst. So wurden erst vor einigen Tagen neue Dialoge gefunden, die mehr Informationen zum Schwert von Sargeras und der nächsten Erweiterung „The War Within“ bringen.

Was sind das für Waffen-Skins? Die Waffen-Skins gehören zum „Arsenal: Kosmische Waffentruhe“ und man konnte sie über den Handelsposten im November 2023 erhalten. Es enthält Waffen, die dem Look des Schwerts von Sargeras ähneln. Einige Waffen haben auch ein Aussehen, das an die Zeiten des Schwarzen Imperiums erinnert, also eher Einflüsse der Alten Götter enthalten.

Wo muss man die Skins benutzen? Um an die besonderen Dialoge zu kommen, müsst ihr eure Waffe mit den korrekten Transmogs ausrüsten und dann nach Silithus reisen – aber die „aktuelle“ Variante, also mit dem Schwert von Sargeras. Bei den Koordinaten 40 / 77 findet ihr den Zwielichteinsiedler („Twilight Hermit“). Der Orc war ursprünglich Teil der Erweiterung „Battle for Azeroth“ – eine Mission von den Insel-Expeditionen konnte man bei ihm abgeben.



Sprecht ihn an, während ihr die Waffen tragt, um neue Dialog-Optionen zu offenbaren.

Xal’atath hat Pläne – im nächsten Addon werden sie in Gang gesetzt.

Was verraten die Waffen? Je nachdem, welche Waffe ihr ausgerüstet habt, hat er unterschiedliches zu erzählen.

Wenn ihr mit „Gorridar, Dunkelklinge des Zerreißers“ oder „Siederas, Breitschwert des Zerreißers“ auftaucht, dann sagt der Zwielichteinsiedler:

Die Waffe, die ihr führt … ihr hättet sie nicht herbringen sollen!

Ich warnte euch zuvor, dass die Endzeit kommen wird. Die Waffe, die ihr führt, beweist es.

Sie strahlt die gleiche Kraft aus, die auch durch die Klinge des Dunklen Titanen strömt.

Warum hat er genau diesen Ort angegriffen? Er war ein viel zu meisterhafter Taktiker, um dieses Ziel aus Zufall zu wählen.

Sein Kreuzzeug hatte das Ziel, alles Leben aus der Existenz zu tilgen. Glaubt ihr, seine finale Tat, bevor er vom Pantheon gefangen wurde, würde diesem Ziel nicht dienen?

Schreitet behutsam, [Klasse], sonst werdet ihr noch feststellen, dass ihr dem gleichen Zweck dient.

Wenn ihr stattdessen mit „Taesavir, Schwert des großen Entwurfs“ oder „M’thorus, Dolch des Großen Entwurfs“ auftaucht, hat der Zwielichteinsiedler einen anderen Dialog:

Die Waffe, die ihr führt … sie entweiht diesen Ort!

Eine solche Waffe herzubringen, ist so, als würdet ihr die Zerstörung selbst herbitten, [Klasse].

Die Titanen sorgen sich nur um ihre geliebte Ordnung. Sie würden alles opfern, um sie zu erreichen – einschließlich ihrer eigenen Anhänger.

Selbst der Dunkle Titan folgte einer Struktur in seinen Taten. Eine kalte Logik, mit der Absicht seine perfekte Vision einzuführen und die Bereitschaft, die Existenz auszulöschen, wenn er sein Ziel nicht erreichen konnte.

Glaubt ihr, der Rest seiner Art sind anders? Nur in ihren Methoden, nicht in ihren Zielen.

Seid vorsichtig, dass ihr nicht blind ein Teil ihres Plans werdet.

Habt ihr jedoch „Leerengesang, Stab des Herolds“ ausgerüstet, dann hat er einen dritten Dialog.

Euer Stab … er flüstert zu mir!

Habt ihr eine Ahnung, wie uralt diese Waffe ist, die ihr bei euch tragt, [Klasse]?

Es gab eine Zeit, als diese ganze Welt vom Schwarzen Imperium beherrscht wurde. Es war wunderschön.

Die Meister verliehen ihren Getreuen Geschenke. Dieser Stab war eine solche Gabe.

Sie wurde dem Herold übergeben, sodass sie eines Tages … eines Tages …

Was? Nein! Ich wollte es ihnen nicht sagen! Ich … Ich …

<Der Orc verstummt, als wenn er von einer ungesehenen Präsenz gescholten wird.>

Was bedeutet das alles? Auch wenn die Worte des Orcs weitestgehend kryptisch sind und nur wenig neue Informationen enthalten, bestätigt es doch einiges, was bisher nicht gänzlich klar wurde.

So scheint es nun gewiss zu sein, dass Sargeras mit Absicht das Schwert in Silithus gerammt hat und nicht nur wahllos einen Ort in Verzweiflung attackierte. Auch ist damit quasi bestätigt, dass Xal’atath als Herold kein weiterer Alter Gott ist, sondern schon damals der Herold war und eine Aufgabe hat, die bereits viele Tausende Jahre in die Vergangenheit zurückreicht.

Zu guter Letzt wird einmal mehr der Zweifel auf die Titanen gerichtet. Schon in den letzten Monaten gab es immer mehr Hinweise darauf, dass die Titanen uns nur solange unterstützen, wie wir ihren Plänen dienen – ein Narrativ, das im Kern aber schon mit Algalon in „Wrath of the Lich King“ begonnen wurde.

Kann man die Waffen-Skins jetzt noch erhalten? Nein, das ist nicht mehr möglich. Die Transmog-Vorlagen waren die Belohnung für den Abschluss des Reisetagebuchs im November 2023. Zwar ist es wahrscheinlich, dass die Vorlagen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal verfügbar werden, aktuell ist das aber nicht möglich.