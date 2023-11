WoW: Auch nach 4 Monaten werden Rufer noch immer gekickt, weil Leute sie nicht verstehen

Die Rufer in World of Warcraft haben es schwer. Sie werden noch immer häufig gekickt – obwohl sie ihre Aufgabe erfüllen. Das sieht aber nicht jeder so.

Inzwischen sind über 4 Monate vergangen, seit in World of Warcraft Dragonflight der Rufer eine neue Spezialisierung bekommen hat. Der Verstärker ist ein ziemliches Schwergewicht und ein gern gesehener Gast in den meisten Gruppen. Denn auch wenn der Verstärker selbst nicht die größten Zahlen im Damage-Meter aufweist, so verstärkt er doch die Gruppenmitglieder, die dadurch selbst deutlich mehr Leistung bringen.

Doch so ganz ist diese „Neuerung“ auch nach bald einem halben Jahr nicht bei allen Spielerinnen und Spielern angekommen.

Den Trailer zum aktuellen Patch seht ihr hier:

Was ist mit dem Rufer? Auch jetzt berichten Rufer-Spieler, die sich der Verstärkung verschrieben haben, dass sie noch immer aus Gruppen gekickt werden. Die Begründung ist stets, dass man zu wenig Schaden abliefert und demnach nicht mit dem Rest der Gruppe mithalten kann.

MattLorien berichtet im Subreddit von WoW etwa davon, dass er aus einer Gruppe gekickt wurde, weil er „so schlechten Schaden“ gemacht habe. Er könne sich nun „aufregen, oder aber an sich arbeiten und nächste Mal besser sein“.

So reagiert die Community: Mit mehr als 2.300 Upvotes gibt es viel Zuspruch für dieses Erlebnis und auch andere teilen ihre eigenen Geschichten, in denen sie aufgrund fehlenden Schadens aus der Gruppe gekickt oder angegangen wurden.

Manche erzählen auch ganz ähnliche Storys, in denen die Gruppenanführer offenbar gar keine Ahnung vom Spiel haben.

„Ich hab gestern einen 15er-Key nach der Arbeit gemacht und der Tank ist mich dafür angegangen. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute noch immer nicht verstehen, wie [der Verstärkung-Rufer] funktioniert.“

„Es ist irgendwie faszinierend, dass Leute genug über dieses Spiel wissen, um Addons zu installieren, aber trotzdem noch so dämlich sind.“

„Manche Leute sind einfach dumm geboren. Ich wurde angemeckert, weil ich ein schlechter Resto-Schamane sei, denn ich würde keine Totems benutzen. Ich war übrigens ein Mönch.“

Wenn ihr euch also über einen Rufer beschweren wollt – schaut doch erst, ob er auf Verstärkung spezialisiert ist. Und dann fragt euch mal ganz genau, warum eure Zahlen gerade so viel größer sind als sonst.

