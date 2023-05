WoW: Das Rufer-Legendary verändert die Spielwelt und hat eine Belohnung für alle

Geht das auch schon bei uns? Nein, leider noch nicht. Die Freischaltung des Haustiers und damit auch der Kugeln in der Spielwelt erfolgt nach Region. „Wir“ müssen also warten, bis auch jemand auf einem europäischen Server die Legendary-Questreihe abschließt, bevor wir das Haustier sammeln können. Das sollte aber wohl auch innerhalb der nächsten Tage der Fall sein.

Wie kommt man an das Haustier? Dafür müsst ihr insgesamt 16 kleine Partikel der Ordnung sammeln, die überall auf den Dracheninseln zu finden sind. Die Partikel haben feste Stellen, ihr könnt sie also der Reihe nach einfach abfliegen. Die Reihenfolge beim Einsammeln ist egal. Hier findet ihr alle Koordinaten der Partikel. Koordinaten könnt ihr mit einem Addon einsehen, wie etwa “MapCoords”.

Besonders interessant ist, dass mit der Freischaltung des Legendary eine Veränderung in der Spielwelt stattfindet. Überall in Valdrakken sind kleine goldene Kugeln zu sehen – Ordnungsmagie der Titanen. Diese passen thematisch zur Waffe, die ebenfalls auf dieser Ordnungsmagie basiert.

Gibt es das Legendary nur auf Mythisch? Nein! Nachdem Schuppenkommandant Sarkareth innerhalb einer Region (US, EU, etc.) zum ersten Mal auf mythisch bezwungen wuirde, kann der Quest-Starter auch auf niedrigeren Schwierigkeiten von Sarkareth droppen. Die Chance ist allerdings deutlich reduziert und steigt mit zunehmender Schwierigkeit. Die niedrigste Wahrscheinlichkeit gibt es also im LFR, gefolgt von Normal und Heroisch. Im mythischen Raid habt ihr die höchste Chance auf die Waffe.

Was ist das für ein Legendary? „Nasz’uro, das entfesselte Vermächtnis“ ist eine Faustwaffe für Rufer und für alle 3 Spezialisierungen geeignet – einschließlich der neuen, die in Patch 10.1.5 kommt.

Die legendäre Waffe aus World of Warcraft hat Auswirkungen auf alle Spieler. Wir verraten, was für eine Belohnung ihr bekommen könnt.

