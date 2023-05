Weniger als eine Woche nach dem Start des neuen Raids ist das „World First Race“ in World of Warcraft schon wieder beendet. Team Liquid holt den Sieg.

Auch wenn man mit World of Warcraft vielleicht inzwischen weniger am Hut hat, ist das „World First“-Rennen immer ein Highlight, das von Tausenden Fans auf Twitch verfolgt wird. Immerhin inszenieren die Profi-Gilden das Rennen mit Castern und einer großen Show drumherum, während sie ausfechten, wer als erstes den neusten Endboss auf der „mythischen“ Schwierigkeit besiegen kann.

Team Liquid war schon zuvor eine der führenden „World First“-Gilden und bringt den Sieg damit zurück nach Amerika. Es ist ihnen weltweit als erstes gelungen, den “Schuppenkommandant Sarkareth” auf mythischer Schwierigkeit zu besiegen.

Das Video von dem Kill könnt ihr hier einsehen – einschließlich der recht lauten „Nerd-Schreie“, als der Boss endlich fällt. Stellt die Lautstärke lieber etwas niedriger, wenn euch eure Ohren lieb sind.

Das finale Pull beginnt bei 05:02:30:

Warum war das Rennen so kurz? Dass das Rennen dieses Mal kürzer ausfällt, war von Blizzard so gewollt. In den letzten „Tiers“ dauerten die Rennen mitunter mehrere Wochen lang und zerrten nicht nur an den Kräften der Profis, sondern auch an deren Privatleben. Gerade beim „Gewölbe der Inkarnation“ war die Gefahr groß, dass das Rennen bis in die Weihnachtstage hineinreichen würde und man dann unschöne Entscheidungen zwischen „World First“ oder „Familie“ treffen müsste.

Dass das Rennen in Aberrus aber nach nur 6 Tagen vorbei ist, wirkt im Vergleich schon schnell.

Dennoch eine imposante Leistung, die andere Gilden erst einmal nachmachen müssen.

World First Kill von Sarkareth enthüllt legendäre Beute

Ebenfalls bestätigt durch den Kill wurde die Existenz eines legendären Gegenstandes, der nur für Rufer zur Verfügung steht. Denn Team Liquid hat das Quest-Starter-Item bekommen und wird nun in den nächsten Stunden und Tagen sicher darauf hinarbeiten, als erste Gilde diese Questreihe abzuschließen und ihren Rufer mit der mächtigen Ausrüstung auszustatten.

Dass nur eine einzige Klasse ein Legendary bekommen kann, ist recht ungewöhnlich und erinnert an die frühen Tage von World of Warcraft. Blizzard besinnt sich hier offenbar auf alte Tugenden, auch wenn andere Klassen dann „leer“ ausgehen.

Aus dem Datamining geht allerdings hervor, dass das Legendary andere Gruppenmitglieder verstärken kann, sodass die Auswirkung auf den Rufer selbst vermutlich etwas geringer ausfällt und es eher als „Buff für die Gruppe“ angesehen wird.

Habt ihr das Rennen verfolgt?

Der nächste WoW-Patch ist übrigens schon in der Mache – und bringt auch viel neuen Content.