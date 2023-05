WoW hat ein neues Legendary – Aber nur eine Klasse kann es benutzen

Die Hinweise in World of Warcraft verdichten sich. In Patch 10.1 könnt ihr euch ein neues Legendary erspielen – zumindest dann, wenn ihr die richtige Klasse spielt.

Legendäre Gegenstände sind das Beste, was einem Charakter in World of Warcraft widerfahren kann. Während diese „Legendarys“ in frühen Zeiten von World of Warcraft schwierig zu erhalten waren und oft nur wenigen Klassen zustanden, gab es in „Legion“ und „Shadowlands“ jede Menge davon, sodass die Besonderheit dieser Items etwas verflogen ist.

Doch mit Dragonflight sind Legendary-Items wieder eine Seltenheit, bisher gab es sogar gar keine davon. Doch das hat sich mit Patch 10.1 geändert – eine einzige Klasse bekommt wohl ein Legendary.

Für welche Klasse ist das Legendary? Für die Rufer der Dracthyr. Das passt auch zur allgemeinen Geschichte, die mit Patch 10.1 Glut von Neltharion erzählt wird. Immerhin ist Aberrus die Geburtsstätte der Dracthyr, sodass ein legendärer Gegenstand in dieser Umgebung Sinn ergibt.

Das Video zum aktuellen Patch seht ihr hier:

Woher stammt die Information? Schon auf dem PTR von Patch 10.1 gab es einige Hinweise auf eine legendäre Waffe, die im Datamining gefunden wurden. Jetzt wurde ein weiteres Item in den Spieldaten gefunden, der „Cracked Titan Gem“. Ein legendäres Item, das eine Questreihe starten soll und nur für Rufer verfügbar ist. In der Beschreibung heißt es:

Dieses Juwel beherbergt eine bekannte Energie. Ihr fühlt euch davon angezogen, fast als würde es an eurem Willen zerren.

Damit erscheint es naheliegend, dass es sich dabei um ein Juwel des Handschuhs handelt, den Neltharion früher zur Kontrolle über die Dracthyr genutzt hat.

Noch ist nicht klar, woher es das Juwel gibt, doch die meisten vermuten, dass es vom Endboss Sarkareth droppt – vielleicht nur auf den höheren Schwierigkeitsstufen.

Seit heute ist der Raid Aberrus, Schmelztiegel der Schatten geöffnet. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Rufer-Helden die Questreihe freischalten und sich auf der Jagd nach ihrer legendären Waffe machen.

Was ist das für ein Legendary? Das bleibt noch abzuwarten. Bisher konnten die Dataminer das legendäre Item noch nicht einwandfrei bestimmen. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in den Spieldaten verschlüsselt und wird erst dann in den Daten freigeschaltet, wenn die ersten Spieler das legendäre Item freischalten.

Findet ihr es gut, dass es wieder Legendarys für eine einzige Klasse gibt? Oder ist das „unfair“ und jede Klasse sollte eines bekommen?