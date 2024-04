WoW: Community ist sauer über neues Reittier, Blizzard reagiert sofort

Nur 3 Tage hat es gedauert, bis Blizzard bei der Drop-Chance eines seltenen Reittiers in World of Warcraft nachgibt. Ab sofort seht ihr das Mount öfter.

Wenn die Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft mit etwas unzufrieden sind, dann ist die Community bereits daran gewöhnt, dass eine Änderung oft Wochen, Monate oder in manchen Fällen gar Jahre dauern kann. Mit der aktuellen Erweiterung Dragonflight hat sich das allerdings geändert, denn immer häufiger reagieren die Entwickler schon nach wenigen Tagen und bringen Anpassungen, um den Spielspaß zu erhöhen oder den Frust zu senken.

Was war das Problem mit dem Reittier? Gegenwärtig kann man sich während des Nobelgarten-Events in WoW ein besonderes Mount erspielen, namens „Edler fliegender Teppich“. Diese könnt ihr bekommen, wenn ihr Daetan Flinkfeder bezwingt und anschließend die Questbelohnung einlöst.

Der Haken an dem Reittier: Man hat nur einmal im Jahr für 7 Tage Zeit, um an das Mount ranzukommen. Die Drop-Chance ist dabei nach aktuellen Meldungen bei ungefähr 1 %. Da ihr pro Charakter maximal 7 Chancen in diesem Jahr habt – und auch nur dann, wenn ihr es ausnahmslos jeden Tag probiert – ist die Wahrscheinlichkeit bisher recht gering gewesen.

Den schicken Teppich wollen viele haben – jetzt ist die Chance erhöht.

Die Aussicht, das Event zu beenden, ohne den Teppich zu bekommen, war für die meisten Spieler also groß.

Was hat Blizzard nun getan? Im offiziellen Forum hat Blizzard jetzt angekündigt, dass man die Drop-Chance für „Edler fliegender Teppich“ erhöht hat. Genauer gesagt gibt es nun einen täglichen Bonus auf den ersten Kill von Daetan Flinkfeder, dem Event-Boss. Der erste Charakter, mit dem ihr das Event pro Tag abschließt, hat demnach eine erhöhte Chance, das begehrte Reittier zu erhalten.

Community Manager Linxy verriert im offiziellen WoW-Forum die Steigerung.

Weitere Versuche (mit anderen Charakteren) können das Mount zwar auch gewähren, der erste Kill hat allerdings eine deutlich erhöhte Chance. Wer mit minimalem Aufwand eine gute Chance haben will, versucht sein Glück pro Tag also nur einmal.

Beachtet allerdings, dass ihr nach wie vor einen Charakter der Stufe 60 oder höher verwenden müsst. Nur solche Recken haben überhaupt die Chance, das begehrte Mount zu erhalten.

Community ist zufrieden, hat aber einen Wunsch: Im offiziellen Forum zeigt sich die Spielerschaft über diese Änderung ziemlich zufrieden. Allerdings gibt es auch Kritik und den Wunsch, dass man für zukünftige Events dieses Design doch überarbeiten soll und nicht erst dann reagiert, wenn es live geht.

Immerhin gab es Kritik an einer derartigen Reittier-Vergabe schon bei vielen vorangegangenen Events, wie etwa dem Mount des kopflosen Reiters oder der rosa Liebesrakete vom Valentins-Ereignis.

Am Nobelgarten-Event gibt es allerdings noch mehr Kritikpunkte: Denn für ein Spielzeug müsst ihr ganze 6 Jahre lang sammeln.