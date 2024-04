Das neue WoW-Mount hat eine miese Drop-Chance und ihr habt nur 7 Tage Zeit

Der Hauptkritikpunkt hierbei ist, dass das Zeitlimit auf die jeweiligen Events zusätzlich zur niedrigen Dropchance die „FOMO“, also die Angst, etwas nicht bekommen zu können, nur noch befeuert. Dadurch wird ungesundes und ermüdendes Spielverhalten gefördert. So fühlen sich gerade Sammler dazu genötigt, den aktuellen Event-Boss mit möglichst vielen Charakteren zu besiegen, um die maximale Anzahl von Chancen zu haben. Das wiederum führt dazu, dass entsprechende Personen quasi die ganze Woche über nichts anderes in World of Warcraft tun.

Community reagiert mit Kritik: In den verschiedensten Kommentar-Sektionen kommt die Überarbeitung des Nobelgarten-Fests genau wegen dem Reittier nicht sonderlich gut an.

In World of Warcraft ist das Nobelgartenfest gestartet. Wie jedes Jahr geht es dabei um das Suchen von Eiern und jede Menge Belohnungen. Dieses Jahr gibt es allerdings einige Neuerungen, darunter eine neue Questreihe, viele kosmetische Belohnungen – und eben ein Reittier.

Ein neues Reittier in World of Warcraft sorgt für viel Frust. Denn die Drop-Chance ist schlecht und alle haben nur wenige Tage Zeit, um es zu erhalten.

