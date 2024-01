WoW: Neues Drachenreiten-Reittier im Shop – Vielleicht bekommt ihr es umsonst

Ein neues Mount in World of Warcraft ist live – und ziemlich schick. Einige von euch dürften es einfach so bekommen.

Alle paar Monate gibt es in World of Warcraft ein neues Reittier im Ingame-Shop. Während diese Praxis bei einigen Fans auch nach Jahren noch auf Unverständnis stößt, gibt es allerdings auch Befürworter, die sich über mehr Reittiere und kaufbare Optionen freuen.

Auch das neuste dieser Reittiere, der „Verheißungsvoller Baumwyrm“ fällt in diese Kategorie. Und viele von euch dürften ihn kostenlos erhalten.

Was ist das für ein Reittier? Beim „Verheißungsvoller Baumwyrm“ ist der Name Programm. Denn dieser Drachen, der für das dynamische Fliegen („Drachenreiten“) freigeschaltet ist, ähnelt optisch eher einem lebenden Baum als einem typischen Drachen. Anstatt schuppig zu sein, ist der ganze Körper mit Rinde und Blättern bedeckt. Die Hörner bestehen aus Ästen mit kleinen Baumkronen – optisch also passend für den Smaragdgrünen Traum.

Wie bekommt man das Reittier? Um den „Verheißungsvoller Baumwyrm“ zu erhalten, müsst ihr über ein aktives Abonnement für World of Warcraft verfügen – und zwar entweder die Variante über 6 oder 12 Monate. Sollte das der Fall sein, dann wird euch das Reittier kostenlos gutgeschrieben. Ihr könnt es dann verwenden, um auf den Dracheninseln umherzufliegen. Mit dem nächsten Patch (10.2.5) ist das Mount auch in der Lage, in den meisten alten Gebieten benutzt zu werden.

Alternativ könnt ihr den „Verheißungsvoller Baumwyrm“ auch einfach im Ingame-Shop für Echtgeld kaufen. Dann kostet er allerdings satte 25 € – ist also genauso teuer, wie viele andere Reittiere. Besonders reiche Helden können natürlich auch den Umweg über die WoW-Marken gehen, um Gold gegen Battle.net-Währung zu tauschen und so das Mount zu erhalten.

Was mache ich, wenn das Reittier noch nicht da ist? Wenn ihr bereits ein Abo über 6 oder 12 Monate abgeschlossen habt und der Drache noch nicht in eurer Sammlung ist, dann wartet einfach ein wenig ab. Diese Reittiere werden häufig in Wellen freigeschaltet. Solltet ihr die Voraussetzungen erfüllen und den Baumwyrm noch nicht besitzen, habt ein wenig Geduld – im Regelfall sollte das Mount innerhalb der nächsten Tage automatisch freigeschaltet werden.

Was haltet ihr von diesem Reittier? Gefällt es euch? Schließt ihr dafür ein Langzeit-Abo ab?