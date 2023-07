Mutter berichtet: „Meine Töchter verdanken WoW ihre Existenz“ – und einem Schurken im Handels-Channel

14 Jahre später haben wir 2 Kriegs-Einsätze (er war aktiv im Militär), 8 Umzüge, mehr Tattoos und Piercings als ich zählen kann, ein „Bevor du gehst“-Baby und ein „Willkommen zurück“-Baby hinter uns gebracht und leben in einem Haus in einem Vorort.

Tom Holland wurde in Avengers: Endgame gesagt, er sei auf einer Hochzeit – War in Wirklichkeit eine Beerdigung

Meine Töchter schulden World of Warcraft ihre Existenz. Ich habe meinen Mann im Spiel kennengelernt, also wäre es ziemlich heuchlerisch von mir, ihnen jetzt beim Spielen im Weg zu stehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Thread aus dem Subreddit zu Diablo IV ging es eigentlich darum, dass manche Spieler einfach mit Saison 1 aufgehört haben, weil die Luft aus dem Spiel raus zu sein scheint. Eine Mutter berichtet dabei jedoch von den Erlebnissen in Diablo IV und erzählt letztlich, wie ihre Familie überhaupt zustande kam. Dabei schreibt sie die Geburt ihrer Töchter sogar World of Warcraft zu – ohne das Spiel hätte sie ihren Mann nämlich wohl nie kennengelernt.

Insert

You are going to send email to