WoW: Der Handelsposten im Mai bringt ein richtig schickes Reittier – Aber die Zeit läuft

Der Monat Mai hat begonnen und damit hat der Handelsposten in World of Warcraft neue Ware erhalten. Wir verraten euch, was es dieses Mal gibt.

Seit Februar 2023 gibt es in World of Warcraft das Feature des Handelspostens. Dort gibt es jeden Monat neue Transmog-Sets, Waffen-Designs, Haustiere und auch Reittiere im Angebot im Austausch gegen Händlerdevisen. Die Devisen lassen sich recht einfach erspielen und sind für so ziemlich alle Spielarten einfach zugänglich – egal ob Dungeons, Raids, PvP oder Open-World-Content.

Für den Monat Mai 2023 gibt es wieder eine schicke Auswahl – alle neuen Items haben wir hier in der Übersicht für euch.

Handelsposten – Sortiment für den Mai 2023

Pippin

Kategorie: Kampfhaustier

Kosten: 600

Zeremonielles Tuch der Hohepriesterin

Kategorie: Transmog (Umhang)

Kosten: 50 Händlerdevisen

Doppelbogen des Jägers

Kategorie: Transmog (Waffe – Bogen)

Kosten: 50 Händlerdevisen

Geschärfter Entbeiner

Kategorie: Transmog (Waffe – Dolch)

Kosten: 50 Händlerdevisen

Ensemble: Schneeweiße Kluft des Vagabunden

Kategorie: Transmog-Set (Umhang+Kopf)

Kosten: 100 Händlerdevisen

Ensemble: Schneeweißer Zierrat des Wanderers

Kategorie: Transmog-Set (Umhang+Kopf)

Kosten: 100 Händlerdevisen

Sonnengebleichter Düsterschädelhüftgurt

Kategorie: Transmog (Gürtel)

Kosten: 100 Händlerdevisen

Abgenutzter Düsterschädelhüftgurt

Kategorie: Transmog (Gürtel)

Kosten: 100 Händlerdevisen

Stab des erbarmungslosen Fallenstellers

Kategorie: Transmog (Waffe – Stab)

Kosten: 150 Händlerdevisen

Blutroter Zweispitz

Kategorie: Transmog (Kopf)

Kosten: 175 Händlerdevisen

Schwarzeisendonnerbüchse

Kategorie: Transmog (Waffe – Schußwaffe)

Kosten: 200 Händlerdevisen

Verlorene Krone des Arkanen

Kategorie: Transmog (Kopf)

Kosten: 200 Händlerdevisen

Tiercels Schwinge

Kategorie: Transmog (Waffe – Einhandschwert)

Kosten: 200 Händlerdevisen

Reißzahn der Berge

Kategorie: Transmog (Waffe – Kriegsgleve)

Kosten: 400 Händlerdevisen

Ensemble: Lederrüstung des Kvaldirspähers

Kategorie: Transmog-Set (Leder)

Kosten: 750 Händlerdevisen

Ensemble: Gewänder des geehrten Valarjar

Kategorie: Transmog-Set (Stoff)

Kosten: 850 Händlerdevisen

Bonusgegenstand im Mai: Wilde grüne Kampfschildkröte

Wilde grüne Kampfschildkröte

Kategorie: Reittier (Boden)

Kosten: Nicht verkäuflich. Wird freigeschaltet, wenn das Maximum an Händlerdevisen für den Monat Mai erspielt wurde.

Wie gefällt euch die Beute aus dem Handelsposten im Mai? Tolle Dinge für euch dabei? Oder ist das eher ein “Meh”-Monat, bei dem ihr eure Händlerdevisen aufspart?