WoW: Legendäre Axt für alle – Blizzard hat die Drop-Rate massiv erhöht

Nach langen Beschwerden ist die Zeit in World of Warcraft gekommen. Die legendäre Axt bekommt man beinahe nachgeschmissen.

Paladine, Krieger und Todesritter mussten in den letzten 3 Monaten eine ziemliche Frustrationstoleranz in World of Warcraft aufbauen. Denn obwohl der aktuelle Patch mit einer legendären Axt lockt, die nur diese Klassen verwenden können, warten manche noch heute vergeblich darauf. Das System, das eigentlich „Pech“ verhindern soll, war zu schwach.

Jetzt hat Blizzard nachgebessert – und plötzlich gibt es die legendären Äxte im Dutzend.

Was war das Problem? Fyr’alath war das große Ziel für viele Krieger, Paladine und Todesritter. Die legendäre Axt ist begehrt – aber auch ziemlich selten. Weil die Axt aber so wichtig für einige Klassen ist, hat Blizzard eine „Bad Luck Protection“ eingebaut. Wer kein Glück beim Drop der Waffe hat, erhält stattdessen „Glut“, die künftig die Dropchance erhöht. Wer regelmäßig in den Raid Amirdrassil geht, der steigert also seine Chancen, die Waffe irgendwann zu bekommen.

Dieser Bonus war allerdings zu gering – und die genauen Auswirkungen davon konnte man auch nicht sehen. So war es schwer nachvollziehbar, ob die Glut überhaupt einen nennenswerten Effekt hat.

Was hat Blizzard geändert? Mit den Wartungsarbeiten vom 21.02.2024 hat Blizzard die Auswirkungen der Glut drastisch erhöht (via WoW-Forum). Sie erhöhen eure Drop-Chance für Fyr’alath jetzt also weitaus stärker als zuvor.

Einen genauen Wert nennt Blizzard zwar wieder nicht, doch die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache.

Diese Änderung gilt übrigens auch rückwirkend für jede Glut, die ihr vielleicht schon verwendet habt. Wenn ihr in den letzten Wochen regelmäßig Glut gesammelt habt, dann dürfte die Drop-Chance auf Fyr’alath nun ein Vielfaches höher sein als noch in der letzten Woche.

Wie stark fällt die Änderung aus? Genaue Werte nennt Blizzard nicht, man spricht lediglich von einer „signifikanten“ Erhöhung. Dass die Verbesserung aber wohl im hohen Prozentbereich liegt, das machen die ersten Berichte von Raidgruppen deutlich, die Fyrakk im Verlaufe des gestrigen Tages bereits bezwungen haben. Häufig sind im Subreddit von WoW Screenshots zu sehen, die zeigen, dass in manchen Gruppen sogar 12 Leute gleichzeitig die Axt erhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dass die Drop-Rate also drastisch erhöht wurde, ist damit offensichtlich. Garantiert ist die legendäre Axt aber auch in dieser Woche noch nicht. Wer allerdings in den letzten Wochen fleißig war und regelmäßig Glut von Fyr’arlath gesammelt hat, der wird wohl spätestens in der nächsten Woche endlich die Axt in den Händen halten.

Habt ihr Fyr’alath inzwischen bekommen? Wollt ihr die Axt jetzt überhaupt noch haben?

Blizzard hat gerade auch einen Spieler gebannt, der “Hardcore-WoW ruiniert hat”.