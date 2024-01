WoW: Die legendäre Axt ist noch mächtiger geworden – aber viele Spieler haben sie noch nicht

Die Entwickler von World of Warcraft haben die legendäre Axt stark gebufft. Viele freuen sich darüber – doch manche kriegen die Axt einfach nicht.

In World of Warcraft Dragonflight gibt es eine Waffe, nach der alle Paladine, Todesritter und Krieger gerade gieren: Fyr’alath. Die legendäre Waffe von Fyrakk kann am Ende des Schlachtzugs „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“ droppen – zumindest in der Theorie. Eine legendäre Waffe gilt während ihrer aktiven Zeit als „Nonplusultra“, also von Haus aus das „Best in Slot“, das ein Held tragen kann.

Doch im Fall von Fyr’alath war das nicht der Fall. Die Waffe war zu Beginn so schwach, dass Blizzard bereits nach wenigen Wochen einen Hotfix nachschieben musste. Jetzt kam ein weiterer Buff für die Waffe – und dadurch wird sie in AoE-Situationen deutlich mächtiger.

Welche Buffs gab es bereits für Fyr’alath? Im ersten Blatt hatte Blizzard den Debuff verändert, den Fyr’alath auf getroffenen Feinden hinterlässt. Der Debuff wurde so geändert, dass er nun auch vom Tempo profitiert, also schneller auf den Opfern tickt und damit mehr Schaden in kürzerer Zeit angerichtet wird. Gleichzeitig konnte der Debuff seit der Änderung kritische Treffer erzielen und so noch einmal deutlich mehr Schaden verursachen (via wowhead).

Welche Buffs gab es nun? Mit einem Hotfix vom 03.01.2024 hatte Blizzard Fyr’alath ein weiteres Mal verändert. Die maximalen Stapel von „Wut von Fyr’alath“ wurden von 5 auf 50 erhöht – also eine Steigerung um 900 %.

Dadurch ist Fyr’alath in der Lage, mehr dieser Stapel aufzuzehren und so den eigenen Schaden nicht „nur“ um 50 % zu steigern, sondern sogar um satte 500 %. Das macht die Waffe gerade in AoE-Situationen deutlich stärker und das dürfte dafür sorgen, dass ihr Fyr’alath vor allem in Dungeon und bei Trash-Kämpfen als größeren Teil eures verursachten Schadens wahrnehmt.

Was ist das Problem mit Fyr’alath? Für die meisten Spielerinnen und Spieler ist das „Problem“, dass sie Fyr’alath einfach nicht erhalten. Zwar gibt es ein System, das langsam aber sicher die Drop-Chance der Waffe steigert, doch viele sind davon eher frustriert. Denn auch wenn WoW immer wieder sagt, dass die Drop-Chance nun gestiegen ist, können die Charaktere keinen klaren Wert dafür einsehen und hinterfragen dann, ob die Drop-Chance tatsächlich steigt oder das nur eine Behauptung ohne Effekt ist.

Im Subreddit von WoW häufen sich daher Memes und Kritiken von frustrierten Recken, die noch immer nicht in den Besitz der legendären Waffe gekommen sind:

Ob eine legendäre Waffe im Verlauf von rund 8 Wochen überhaupt jeder bekommen können sollte, steht dabei auf einem anderen Blatt der Diskussion.

Habt ihr Fyr’alath bereits ergattern können? Seid ihr zufrieden mit der legendären Waffe?

