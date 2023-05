WoW Dragonflight: WoW Cast verspricht uns für Patch 10.1 Schneckenrennen, Maulwürfe und Riesenkämpfe

Im Podcast WoW Cast sprechen die Entwickler über die Arbeit an Patch 10.1 für Dragonflight und wie viel Spaß das allen Fans von WoW machen dürfte.

Was ist der WoW Cast? Dahinter verbirgt sich ein neues Podcast-Format, in dem Entwickler über die Arbeit an WoW und dessen neuen Inhalten sprechen. In der aktuellen Folge ging es um die besonderen Features von Patch 10.1.

Die Entwickler Maria Hamilton (Lead Game Design World), Morgan Day (Associate Game Director) und Bethany Stout (Community Manager) sprechen hier über die Zugänglichkeit des Updates, putzige Maulwürfe und Schneckenrennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mehr Content für jeden

Ideal für (Wieder)Einsteiger: Grundlage von Patch 10.1 – und überhaupt von Dragonflight – sind Zugänglichkeit und Einsteigerfreundlichkeit. Die Entwickler wollen nicht, dass ihr als Spieler erstmal lange Hürden überwinden müsst, bevor ihr euch auf die spannenden Elemente des Updates stürzen könnt. Vielmehr geht es direkt los und ihr könnt sofort in die Tiefen der Zaralekhöhle hinabsteigen.

Obendrein wurde der Prozess der Updates von Ausrüstung vereinfacht und ihr müsst nun nicht mehr viele verschiedene Ressourcen grinden, um Gear aufzuwerten. Das alles kommt vor allem Rückkehrern und Neueinsteigern zugute.

Eine spannende, neue Story: Die neue Zone unter der Erde birgt ein schreckliches Geheimnis, Aberrus das alte Labor des längst erledigten Erzschurken Todesschwinge. Dort verfiel er den Einflüsterungen der Alten Götter und seine vergessenen Experimente stromern noch heute durch die Höhlen und suchen das Labor selbst heim. Doch die Geheimnisse von Aberrus locken nicht nur eure Helden an.

WoW Dragonflight – Patch 10.1: Diese 5 neuen Features machen das Addon noch besser

Die verbliebenen Inkarnationen sind schon da und auch die abtrünnigen Dracthyr von der Splitterflamme unter ihrem Anführer Sarkareth wollen das Labor als ihr Geburtsrecht annektieren. Zusätzlich sind auch noch die schwarzen Drachen in die Sache verwickelt, immerhin war Todesschwinge einst ihr Aspekt.

Neue Weltaktivitäten: Im Raid “Aberrus, Schmelztiegel der Schatten” könnt ihr euch mit 9 Bossen in Neltharions Labor herumschlagen. In der Höhle selbst wiederum kommt es zu neuen öffentlichen Events, denn die feurige Inkarnation Fyrakk will eine Allianz mit dem Volk der riesenhaften Djaradin schmieden.

Daher kommt es regelmäßig zu Gefechten mit dem Urdrachen und seinen kolossalen Verbündeten. Zwei besonders große Exemplare streunen obendrein noch als Weltbosse durch die Botanik der Höhle. Stichwort riesig: Die Kaverne ist derart groß, dass ihr darin mit euren Drachen herumsegeln könnt. Wer also klaustrophobische Tunnel erwartet, wird sich positiv überrascht finden.

Putzige Maulwürfe: Neben epischen Kämpfen gegen feurige Riesen gibt es auch friedliche Gesellen in den unterirdischen Gefilden. Die Niffen sind putzige Maulwurfwesen, die hier erstmalig in WoW vorkommen. Laut den Devs war die Entwicklung der Niffen maßgeblich von den Ratten-Haustieren einer beteiligten Mitarbeiterin beeinflusst.

Da die Niffen unterirdisch leben und schlechte Augen haben, verlassen sie sich auf Gerüche. Das kommt wiederum in einem neuen Minispiel prominent zum Vorschein. Denn dort steuert ihr euren eigenen kleinen Niffen-Kumpel, der sich schnüffelnd durch den Untergrund wühlt und so bislang unerreichbare Orte erkundet.

Ebenfalls witzig: Die Niffen veranstalten spannende Rennen: mit Riesen-Schnecken! Damit ihr die gemütlichen Mollusken auch rechtzeitig ins Ziel bringt, könnt ihr die Schleimviecher mit Futter antreiben und so beschleunigen. Doch Obacht, allerlei garstiges Getier wird von dem Schneckenfraß ebenso angezogen und ihr müsst euch und euer Schneckchen vor Gefahren schützen.

Mehr Zusammenarbeit: Nachdem Dragonflight schon Cross-Fraktion-Raids etabliert hat, kommt nun der logische nächste Schritt: Cross-Fraction-Gilden. Ihr könnt jetzt eure Gilde für alle Fraktionen öffnen und Vorteile wie Gildenchat und -bank mit all euren Helden nutzen. Ein weiterer Schritt in Richtung Zugänglichkeit und Offenheit in WoW.

Neuer Dungeonpool: Viele Fans von WoW forderten zuletzt eine Änderung am Mythic+-System. Daher haben die Entwickler reagiert und einen komplett neuen Dungeon-Pool erstellt. Außerdem wurde das System der Affixe überarbeitet.

Es gibt inzwischen neue Affixe und sie treten anders verteilt in den Instanzen auf. Damit wird das System insgesamt fairer und gerade neue Spieler werden nicht zu früh von der Macht der Affixe überwältigt.

Zum Abschluss gaben die Entwickler noch einen kleinen Ausblick auf künftige Updates. Darin soll es unter anderem um die bronzenen Drachen und deren Verwicklungen gehen. Es bleibt also spannend in World of Warcraft. Wenn ihr auch ins Spiel und die spannende Story einsteigen wollt, dann holt euch hier Dragonflight!