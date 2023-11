WoW-Community ist sich sicher: Das neue Legendary ist für eine Klasse richtig OP

Die neue, legendäre Axt in World of Warcraft ist ziemlich stark. Aber eine Klasse dürfte deutlich mehr Nutzen davon haben als andere.

Mit dem Ende des „World First Race“ in World of Warcraft wurde auch eine neue, legendäre Waffe enthüllt. „Fyr’alath the Dreamrender“ ist eine Zweihand-Axt, die für Stärke-Charaktere gedacht ist – also Krieger, Paladine und Todesritter. Auch wenn ein paar Details der Waffe noch nicht ganz sicher sind, scheint schon jetzt klar zu sein, dass eine Spezialisierung ganz besonders von der Waffe profitieren wird: Der Blut-Todesritter.

Hier seht ihr den Trailer zum aktuellen Patch:

Was macht die Waffe so stark? Fyr’alath hat nicht nur extrem hohe Werte, sondern auch verheerende Bonus-Effekte. So belegt die Waffe alle getroffenen Ziele mit einem zusätzlichen Schaden-über-Zeit-Effekt, der für 15 Sekunden auf dem Ziel tickt. Diese Effekte können aufgezehrt werden, um den Schaden der Benutzen-Fähigkeit, der ohnehin schon bei rund 500.000 Schaden liegt, noch weiter zu erhöhen.

Warum ist das Legendary für Todesritter-Tanks so gut? Dass ausgerechnet Blut-Todesritter von Fyr’alath massiv profitieren werden, liegt an dem Umstand, dass Blut-Todesritter die einzigen Tanks sind, die Fyr’alath benutzen können – denn alle anderen Tank-Klassen verwenden einhändige Waffen und können demnach die Axt gar nicht zum Tanken benutzen.

Gleichzeitig sorgt Fry’alath aber dafür, dass eine Schwäche des Todesritters, nämlich seine geringe Beweglichkeit, ein wenig ausgeglichen wird. Denn die „Benutzen“-Fähigkeiten von Fyr’alath erlaubt es laut Beschreibung „auf ein Ziel anzustürmen und im Verlauf von 3 Sekunden massiven Schaden zu verursachen“. Auch wenn die genauen Ausmaße (wie etwa die Distanz) dieses Sturmangriffs noch nicht bekannt sind, dürfte das vor allem für Todesritter einen klaren Boost bedeuten.

Was bedeutet das für andere Tanks? Auch wenn gegenwärtig die meisten Tanks recht solide dastehen in der Saison, könnte das langfristig zu einer Veränderung der Wahrnehmung führen. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass einzelne Tanks von der Community verschmäht wurden und beispielsweise in hochstufen „M+“-Dungeons kaum noch Anschluss fanden.

Da nur eine einzige Tank-Klasse in der Lage ist, das neue Legendary zu verwenden und davon massiv zu profitieren, müssen sich Blut-Todesritter darüber wohl keine Sorgen machen – alle anderen dürften mit Voranschreiten der Saison hoffen, dass sie nicht in der Gunst der Spielerinnen und Spieler sinken.

Wie ist eure Meinung zur neuen Legendary-Axt? Eine coole Sache? Oder unfair, dass nur ein Tank sie haben kann?

Wer die Waffe anlegen will, braucht übrigens einen dicken Geldbeutel …