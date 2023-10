WoW: Neues Cinematic zeigt den finalen Bösewicht – „So viel besser geschrieben als der Jailer“

Ein neues Cinematic bereitet auf den nächsten Patch in World of Warcraft vor. Die Community ist sich einig: Das ist richtig stark!

In World of Warcraft neigt sich die Wartezeit langsam dem Ende zu. Nicht nur naht die BlizzCon und damit auch die Ankündigung der nächsten Erweiterung, sondern auch der Patch 10.2 Wächter des Traums. Das Update erscheint am 8. November und um uns schonmal darauf vorzubereiten, hat Blizzard bereits das erste Cinematic veröffentlicht.

Was zeigt das Cinematic? Das Video „Eine Flammenkrone“ zeigt Fyrakk, die Inkarnation des Feuers. Er befindet sich gerade in den Feuerlanden und ist offenbar einen Pakt mit den Druiden der Flamme eingegangen – die dürften viele noch aus dem Feuerlande-Raid aus „Cataclysm“ kennen.

Die Druiden der Flammen helfen Fyrakk dabei, seine Axt mit besonderen Runen zu versehen. Während Fyrakk einen Monolog über seinen Zorn und seine Rachegelüste hält, wird recht deutlich, dass er inzwischen allein handelt – weder auf den in der Leere verschwundenen Iridikron hört er, noch auf seine Schwester Vyranoth, die sich den Aspekten angeschlossen hat.

Während Alextrasza, die anderen Aspekte und einige Helden (wie Tyrande) sich darauf vorbereiten, im Smaradgrünen Traum den neuen Weltenbaum Amirdrassil zu beschützen, greift Fyrakk nach seiner Axt und schlägt damit einen Riss in die Dimensionsebenen. Das erlaubt ihm und den Truppen aus den Feuerlanden, in den Smaragdgrünen Traum überzutreten und das versengende Feuer mit sich zu bringen.

So reagiert die Community: Das Cinematic bekommt jede Menge Zuspruch in den Kommentaren – und das ist eher ungewöhnlich. Viele WoW-Videos der letzten Zeit haben negative Kritiken bekommen (zumeist Videos zu neuen Shop-Inhalten), aber die Story-Cinematics kommen nach und nach immer besser an. Einige Reaktionen aus den YouTube-Kommentaren:

„Jetzt mal Butter bei die Fische, Fyrakk ist einfach mal ein furchteinflößender und besser geschriebener Bösewicht mit mehr Charakter, als es der Jailer aus Shadowlands war. Bei jedem seiner Auftritte hatte ich Gänsehaut.“ (von fenrus6614)

„Das erinnert mich sehr an die alten Patch-Trailer, die wir von Classic bis Cataclysm bekommen haben und genau für so etwas bin ich hier!“ (von parkermcgeorge)

„Lasst uns nur hoffen, dass wenn er stirbt, er nicht auch sagt, dass er uns nur helfen wollte um uns vor etwas noch Größerem zu beschützen.“ (von Jeffy-331)

Wie ist eure Meinung zu diesem Trailer? Gefällt euch, wohin die Story sich entwickelt?