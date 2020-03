WoW: Blizzard „fixt“ das unbeliebteste Schlachtfeld auf ziemlich faule Art

Ashran in World of Warcraft wird überarbeitet. Ein temporärer Fix soll helfen, macht das „epische Schlachtfeld“ aber deutlich weniger episch.

Ein Schlachtfeld macht in World of Warcraft seit seiner „Neueinführung“ arge Probleme. Denn in dem epischen Schlachtfeld Ashran läuft nur wenig nach Plan. Oft kommt es zu Schwierigkeiten im Spielfluss und das sorgt für Frust bei den Spielern. Blizzards temporäre Lösung dafür ist recht simpel: Das epische Schlachtfeld wird etwas weniger episch.

Was ist das Problem mit Ashran? Das epische Schlachtfeld Ashran wurde mit Patch 8.2 Azsharas Aufstieg wieder für den aktuellen Content fit gemacht. Ursprünglich war Ashran ein PvP-Gebiet in der Erweiterung „Warlords of Draenor“. Seit Patch 8.2 kann man Ashran wieder betreten und zwar als „episches Schlachtfeld“. Das ist eine Kategorie von Schlachtfeldern, die besonders groß sind, wie das Alteractal oder die Insel der Eroberung.

Allerdings hat Ashran seit seiner Neueinführung mit vielen Problemen zu kämpfen. An erster Stelle steht dabei die schlechte Performance, denn es kommt immer wieder zu großen Lags und Rucklern, die normales Gameplay kaum möglich machen. Das liegt wohl vor allem daran, dass bei Ashran 80 Spieler aufeinanderprallen und es im Grunde nur „einen großen Zerg“ gibt. Besonders zu Beginn der Schlacht ist das zu spüren.

So will Blizzard das beheben: Ein Hotfix hat nun kurzerhand die Spielerzahl für Ashran drastisch reduziert. Anstatt 80 Spielern kloppen sich in Ashran nur noch 50 Spieler – auf beiden Seiten wurde die Teamgröße also von 40 auf 25 Spieler reduziert.

Davon erhofft sich Blizzard eine bessere Performance im Schlachtfeld, die zumindest den größten Frust der Spieler reduzieren sollte. Das sei aber nur eine Zwischenlösung, denn man will die Spielermenge „nur temporär“ reduzieren.

Spielt ihr das Ashran-Schlachtfeld gerne? Oder könnt ihr mit dem BG überhaupt nichts anfangen?

