WoW: Eine Klasse bekommt im neuen Raid eine geheime Fähigkeit, macht Millionen Schaden, aber hat einen Haken

Abrechnung der Natur ist damit lediglich eine kleine Spielerei und ein Kudos an Druiden, in deren „Heimat“ wir uns in Patch 10.2 quasi befinden. Denn der Smaragdgrüne Traum ist das, woher die Klasse ihre Macht bezieht.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So bekommt ihr den Skill: Direkt am Eingang von Amirdrassil könnt ihr entweder links oder rechts einem Weg folgen, um zum ersten Boss zu kommen. Oder ihr lauft direkt geradeaus über die Kante und kommt zu einem kleinen Refugium.

In World of Warcraft ist mit Amirdrassil jetzt der letzte Raid für Dragonflight auf allen Schwierigkeiten verfügbar. Die Druiden unter euch sollten direkt zu Beginn des Schlachtzugs aber unbedingt mit den Enten sprechen, die dort kauern!

