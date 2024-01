Kleines Addon begeistert Tausende WoW-Fans: „Das sollte längst Teil des Grundspiels sein“

Ein kleines Interface-Addon erleichtert das Leben in World of Warcraft. Die Fans lieben es – dabei ist es simpel und doch genial.

Im Gegensatz zu vielen anderen MMORPGs ist man in World of Warcraft in der Lage, das Interface ziemlich großzügig anzupassen. Seit fast 2 Jahrzehnten gibt es eine große Addon-Kultur, mit der sich die Benutzeroberfläche anpassen oder um sinnvolle Features ergänzen lässt.

Was ist das für ein Addon? Bei dem Addon handelt es sich um „I remember you“. Die Funktion ist relativ simpel, aber doch ausgesprochen nützlich. Zu jedem Charakter, dem ihr im Spiel begegnet, könnt ihr per Rechtsklick auf sein Porträt eine kleine Notiz anlegen, um euch etwa an diese Person zu erinnern.

Die Notizen könnt ihr nachträglich anpassen oder auch löschen. Die Notizen gelten realmübergreifend, ihr könnt also auch Notizen für Spieler anlegen, die nicht auf dem gleichen Realm spielen wie ihr selbst.

Warum ist das nützlich? In World of Warcraft trifft man immerzu auf andere Spieler. Die Freundesliste ist allerdings begrenzt und nur weil man vielleicht eine angenehme Begegnung hat, will man jemanden nicht unbedingt direkt auf die Freundesliste setzen. Das macht es allerdings schwierig, sich bei Hunderten oder Tausenden Begegnungen an jeden Charakter zu erinnern.

Mit „I remember you“ könnt ihr mit nur zwei Klicks eine kleine Notiz zu jedem Charakter verfassen, der euch in der Spielwelt begegnet. Wenn ihr diesem Charakter dann das nächste Mal über den Weg lauft, wird euch kurz die entsprechende Notiz eingeblendet. Ein paar Beispiele wären etwa:

„War ein guter Tank in M+“

„Angenehmes RP in der Taverne“

„Hat mir Fragen zum Feuermagier beantwortet“

„Haben zusammen geangelt und dabei über Serien gesprochen“

„Hat mir Tränke für wenig Gold hergestellt“

Natürlich könnt ihr das Addon auch für „Negativnotizen“ benutzen – etwa, wenn ein Spieler unfreundlich zu euch war, euch im Dungeon im Stich gelassen hat oder euch das tolle Transmog-Kleidchen weggewürfelt hat, nur um es direkt vor euren Augen zu entzaubern.

Grundsätzlich empfiehlt es sich aber eher für positive Notizen. Es ist einfach ein angenehmes Gefühl, durch die World of Warcraft zu streifen und immer mal wieder daran erinnert zu werden, wenn man jemandem über den Weg läuft, mit dem man bereits eine angenehme Begegnung hatte.

Wie kann man das Addon installieren? „I remember you“ könnt ihr, wie die allermeisten anderen Addons auch, einfach über das Programm „CurseForge“ herunterladen und regelmäßig aktualisieren. Wenn ihr Addons lieber manuell installiert, dann könnt ihr es auch direkt von der Curseforge-Webseite herunterladen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von World of Warcraft zeigen sich die Spieler von dieser kleinen Addon-Idee ziemlich begeistert. Auch wenn viele das Addon wohl vor allem für Negativ-Notizen benutzen, um sich an enttäuschende Mitspieler aus „Mythisch+“-Dungeons zu erinnern, wird die Interface-Erweiterung gefeiert. Mehr als 3.300 Upvotes bekam der Beitrag innerhalb der ersten 7 Stunden mit einer Zustimmung von stolzen 96 %. Einige Kommentare:

„Coole Idee, werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe inzwischen so viele Leute auf meiner Freundesliste, an die ich mich gar nicht mehr erinnere, da will ich gar nicht erst über die reden, die ich nicht auf die Freundesliste gesetzt habe.“ – Any_Discipline_6394

„Das Band zwischen Angel-Brüdern ist unzerstörbar.“ – Kodiak_Marmorset

„Das einfachste Addon, von dem du nie dachtest, dass du es brauchst. Großartige Idee!“ – yourteam

Addons werden oft kritisch gesehen

Auch wenn Addons – wie das hier vorgestellte – sehr beliebt sind, gibt es auch immer wieder Kritik an anderen Addons. Denn gerade besonders mächtige Tools, wie etwa „WeakAuras“ oder auch Bossmods werden häufig diskutiert, ob sie das Spiel nicht in manchen Fällen trivialisieren. Gelegentlich musste Blizzard sogar eingreifen und Mechaniken im Spiel verändern, weil Addons sie komplett kontern konnten. In jüngster Vergangenheit haben die Entwickler sogar Teile des Kampflogs verzögert, um Zusatzprogramme zu bekämpfen, die exakte Positionsangaben für alle Teilnehmer eines Kampfes in Echtzeit liefern konnten.

Kleinere Addons, wie „I Remember You“, die im Grunde nur die Funktion eines „Schmierzettels“ einnehmen, sind hingegen weitgehend akzeptiert.

