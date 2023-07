6 Jahre nach Release ist dieser WoW-Boss noch immer der härteste

Ein Bosskampf aus der Erweiterung „Legion“ stört viele WoW-Spieler noch heute. Denn auch mit guter Ausrüstung lässt sich der Kampf nur schwer gewinnen.

In kaum einem anderen MMORPG gibt es so viele Dungeon- und Raidbosse wie in World of Warcraft. In der Regel haben diese Bosse allerdings ein relativ kurzes Verfallsdatum. Spätestens in der nächsten Erweiterung, wenn das Level der Charaktere gestiegen und die Ausrüstung verbessert wurde, sind diese Bosse kinderleicht.

Doch es gibt Ausnahmen. Auch 6 Jahre nach dem Release des Bosses bleibt er ein echt harter Kampf. Die Rede ist von Kil’jaeden.

Was ist das für ein Boss? Kil’jaeden ist der neunte und damit finale Boss aus dem Raid „Grabmal des Sargeras“. Das war der vorletzte Raid der „Legion“-Erweiterung. Er spielt in einem alten Tempel der Elune, der von der Legion übernommen wurde und als Eintrittspunkt für die Legion auf Azeroth gilt.

Kil’jaeden ist Kommandant von Sargeras und befiehlt damit die Truppen der Legion und leitet die Invasion auf Azeroth. Entsprechend ist er ein ziemlich hohes Tier bei der Legion und seine Stärke durchaus angemessen.

Das Cinematic mit Velen gibt es nur, wenn man Sargeras besiegt – und das ist gar nicht so einfach.

Warum ist Kil’jaeden so schwierig zu besiegen? Die meisten alten Bosse kann man einfach „wegbursten“, also so viel Schaden verursachen, dass man harte Mechaniken und verschiedene Phasen schlicht überspringt. Bei Kil’jaeden geht das nicht. Sobald er eine bestimmte Prozent-Grenze an Lebenspunkte erreicht, wird er immun oder fliegt auf Distanz, um seine Zwischenphasen zu aktivieren.

Und genau das ist auch der Knackpunkt bei an diesem Kampf. In der Zwischenphase regnet es nämlich Schattenkugeln vom Himmel, die an verschiedenen Stellen der Plattform einschlagen. Jede Kugel erzeugt dabei einen Rückstoß, der so mächtig ist, dass er Charaktere von der Plattform schleudert und direkt tötet, wenn man nicht ganz nah an der explodierenden Kugel steht und sich in die korrekte Richtung schleudern lässt.

Die Kugeln fallen aber in so rascher Geschwindigkeit, dass man sich von der ersten Kugel bereits „gezielt“ zur nächsten schubsen lassen muss (gerade auf höherer Schwierigkeit). Scheitert man auch nur ein einziges Mal, fliegt man bereits in den Tod und der Kampf beginnt von vorne.

Ironischerweise sind genau die beiden Klassen, die seit Legion neu ins Spiel kamen – also Dämonenjäger und Rufer – die einzigen, die diesen Kampf recht problemlos bewältigen können. Denn dank ihrer „Gleiten“-Fähigkeit, können sie den Rückstoß der Kugeln einfach negieren und wieder auf der Plattform landen. Alle anderen Klassen haben hier nur sehr begrenzte Möglichkeiten oder müssen mit Cooldowns umgehen.

Das einzige Trostpflaster ist, dass Kil’jaeden quasi keine interessante Beute hat. Das liegt daran, dass man zu Zeiten von Legion nur Relikte in die Artefaktwaffen eingebaut hat, anstatt die Waffen selbst auszutauschen. Kil’jaeden droppt vor allem diese Relikte, Schmuckstücke und Ringe. Daher „lohnt“ ein Besuch bei Kil’jaeden höchstens für die Erfolge und damit verbundene Titel.

Habt ihr Kil’jaeden bereits solo gelegt – und wart kein Dämonenjäger oder Rufer?

