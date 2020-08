In einer MeinMMO-Umfrage wollten wir von euch wissen, wie häufig ihr Streams auf Twitch und YouTube schaut. Das Ergebnis war eindeutig.

Worum ging’s? Streaming hat sich in den letzten Jahren zu einer großen Entertainment-Industrie entwickelt. Millionen von Menschen schauen auf Twitch und YouTube anderen täglich beim Zocken, Zeichnen, Musik mixen oder anderen Beschäftigungen zu.

Wir wollten daher in einer Umfrage von euch wissen, wie häufig ihr einen Stream anschmeißt. An der Umfrage haben zahlreiche User teilgenommen und das Ergebnis fiel eindeutig aus.

Das sind die Ergebnisse: Insgesamt haben an der Umfrage 4067 User teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben. Die Umfrage endete am 31. Juli.

So sieht die Stimmenverteilung zu der Frage aus, wie häufig ihr Streams auf Twitch und YouTube schaut:

Täglich: 51,83 % (2108 Stimmen)

51,83 % (2108 Stimmen) Regelmäßig (mindestens 1 Mal die Woche): 23,24 % (945 Stimmen)

23,24 % (945 Stimmen) Selten (mindestens 1 Mal im Monat): 10,43 % (Stimmen)

10,43 % (Stimmen) Nur zu Events (E3, gamescom): 7,6 % (309 Stimmen)

7,6 % (309 Stimmen) Nie: 6,91 % (281 Stimmen)

Die Umfrage zeigt deutlich, dass bei einem erheblichen Teil (75,07 %) von euch das Streaming quasi zum wöchentlichen Programm gehört. Ihr schaut Streams mindestens ein Mal pro Woche, über 50 % schalten täglich ein.

Etwas mehr als 10 % schalten Twitch und YouTube nur selten an und weitere 7,6 % schauen sich nur die Streams zu großen Events an oder Ankündigungen von Publishern wie Sony und Microsoft zu ihren neuen Konsolen.

Die kleinste Gruppe der Befragten mit 7,6 % schaut gar keine Streams, egal ob sie von einzelnen Entertainern oder großen Publishern gemacht werden.

Das habt ihr in den Kommentaren gesagt: Im Gegensatz zur eigentlichen Abstimmung fielen die Kommentare unter der Umfrage eher negativ aus. Viele der Leser-Kommentare erklärten, dass sie kein Interesse an Streams haben, weil sie lieber selbst zocken wollen und nicht anderen dabei zuschauen. Es herrschte viel Unverständnis darüber, warum man Streamern zuschauen sollte.

Auch wurde der Umgang und das Verhalten von großen bekannten Streamern wie Ninja oder Tyler1 angeprangert, die sich daneben benehmen, häufig ausrasten und eigentlich schlechte Vorbilder für ihre jungen Zuschauer sind.

Streamen ist heute doch nur noch was für Kids. Die meisten Streamer heute machen das doch nur wegen des Geldes. Die meisten von denen sind dazu sowieso fake und machen einen auf „always positive“, die kann man sich als Erwachsener einfach nicht antun. Ganz schlimm sind vor allem, die die immer und wegen jeder Kleinigkeit voll fake abgehen und rumschreien. MeinMMO-Leser chack

Der bekannte LoL-Streamer Tyler1 ist für sein Pöbeln bekannt. Er ist auch der Meinung, dass Riot ihn dafür gar nicht sperren kann.

Ein anderer Teil der Leser hat in den Kommentaren erklärt, dass Streaming nicht zwangsläufig „Anderen beim Spielen zuschauen“ bedeutet. Mittlerweile gibt es eine weite Auswahl an verschiedenen Arten von Streams, dazu gehört zum Beispiel Kunst und Bodypainting. Mehrere Leute in den Kommentaren sagten zum Beispiel, dass sie gerne Musik-Streams schauen:

Ich schaue täglich Twitch, vor allem Musik. Da gibt es echt tolle Künstler. Manche streamen wirklich täglich, machen tolle Musik und haben 100 Viewer […] MeinMMO-Leser Havanna

Wie sieht es in anderen Communitys aus?

Unsere lieben Kollegen von der GameStar haben die Umfrage zu Streams auch in ihrer Community durchgeführt. Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich von denen auf MeinMMO. An der Umfrage haben bei der GameStar 5890 Leser teilgenommen:

Täglich: 29,76 %

29,76 % Regelmäßig: 18,88 %

18,88 % Selten: 14,33 %

14,33 % Nur zu Events: 13,85 %

13,85 % Nie: 23,19 %

Im Vergleich zu MeinMMO schauen bei der GameStar etwas weniger als ein Drittel der Leser täglich Streams. Auch regelmäßige Stream-Zuschauer fallen mit 18,88 % geringer aus.

Dafür geben satte 23,19 % der GameStar-Leser an, dass sie keine Fans vom Streaming sind und Twitch und YouTube eigentlich nie anschmeißen. Das ist ein starker Kontrast zu den wenigen 6,91 % von MeinMMO.

Unsere Communitys sind aber nicht immer so unterschiedlicher Meinungen.