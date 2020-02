Ihr meckert über die vielen Launcher, benutzt sie aber trotzdem

Ihr habt uns in einer Umfrage erzählt, welche Launcher ihr benutzt. Trotz der Beschwerden über die zu vielen unterschiedlichen Launcher, hat ein großer Teil von euch mehr als nur Steam auf ihrem PC installiert.

Das war das Thema: Früher waren Steam und Battle.net die einzigen großen Launcher, die auf den meisten PCs installiert waren. Mit der Zeit wurden es immer mehr, was vielen Gamern nicht gefiel. Ein einziger zentraler Launcher wäre diesen Leuten lieber – oder zumindest nicht so viele.

Wir hatten euch in einer Umfrage gefragt, welche Launcher ihr so auf euren PCs installiert habt und nutzt. Ihr habt uns zahlreiche Antworten gegeben, sowohl in der Abstimmung, als auch in den Kommentaren.

Hier sind die Ergebnisse.

Über die Hälfte von euch nutzt mehr als 3 Launcher

An der Umfrage haben insgesamt 1135 Leser teilgenommen. Ihr konntet dabei mehrere Launcher auswählen, weswegen die Gesamtprozenanzahl über 100% hinausgeht.

Steam: 94,36%

Battle.net: 67,58%

Uplay: 60%

Origin: 59,47%

Epic-Launcher: 44,14%

GoG Galaxy: 23,61%

Rockstar-Launcher: 20%

Microsoft-Store: 18,15%

Bethesda-Launcher: 15,52%

Anderer: 4,85%

PlayStation Now: 4,49%

Eure Top 5: Es ist nicht überraschend, dass Steam diese Wahl stark dominiert. Immerhin ist der Launcher von Valve schon seit 16 Jahren im Rennen und mit mehr Social-Features ausgestattet, als seine Konkurrenz. Zum Beispiel:

Community-Foren, in denen sich die Spieler austauschen können

Unterstützung für Modder

einen Markt, in dem die Spieler Gegenstände aus Spielen weiterverkaufen können

Fast jeder MeinMMO-Leser hat Steam auf seinem PC installiert.

Auf den Plätzen 2 bis 4 folgen ziemlich dicht bei einander Battle.net, Uplay und Origin. Battle.net gehört zu den ältesten Launchern überhaupt und ist schon seit 1996 dabei, es begleitete viele von euch durch eure Lieblings-Games wie Diablo und Warcraft.

Origin (2011) und Uplay (2012) sind um einiges jünger, aber hatten dennoch genug Zeit, um sich zu etablieren. Das geschah vor allem durch die exklusiven Titel der Publisher EA und Ubisoft, die man auf PC nur durch ihre Launcher spielen konnte.

Auf Platz 5 landete der berüchtigte Epic-Launcher, mit dem Epic Games den König Steam vom Thron stoßen will. Zwar sind sie noch weit davon entfernt, aber der Epic-Launcher landete trotz aller Kritik und der Boykott-Aufrufe auf Twitter in den Top 5 der MeinMMO-Leser.

Laut den Kommentaren einiger von euch ist der Launcher aber nur wegen den kostenlosen Spielen auf eurem Desktop installiert.

Bei Red Dead Redemption 2 haben Steam-Fans den Epic-Boykott wohl durchgezogen

Die exklusiven Spiele wirken

Darum ist das interessant: Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass über die Hälfte von euch drei oder mehr Launcher auf ihrem PC installiert hat. Dabei wird jeder neue Launcher von der Community eher negativ empfangen.

Als etwa der Rockstar-Launcher vor 5 Monaten angekündigt wurde, schrieb einer unserer Leser zum Beispiel:

Man muss den Launcher jedes mal installieren, wenn man ein Spiel aus diesem Launcher spielen will. Sowohl bei Erstinstallation, als auch wenn man den PC neu aufsetzt, PC aufräumt und ihn deinstalliert, oder eine neue Festplatte installiert. Dazu kommt, dass man sich für jeden Launcher Passwörter erstellen, diese irgendwo speichern, merken oder notieren muss. Darüberhinaus gibt es immer wieder Sicherheits-Breaches und deine Daten landen irgendwo auf dem Schwarzmarkt. MeinMMO-Leser pvpforlife

Vor allem der Epic-Launcher erhielt bei seiner Ankündigung große Mengen an Kritik. Es lag zwar hauptsächlich an der Strategie von Epic Games sich exklusive Rechte an Spielen für PC zu sichern, aber auch daran, dass hier schon wieder ein neuer Launcher auf den Markt kommt, den man installieren muss.

Doch die Strategie der Publisher mit ihren Launcher-exklusiven Games scheint aufzugehen. Trotz der vielen Proteste nutzen satte 44,14% von euch den scheinbar unbeliebten Epic-Launcher und über die Hälfte von euch haben neben Steam auch mindestens Battle.net, Uplay und Origin installiert. Selbst der Rockstar-Launcher, der vergleichsweise sehr neu ist, ist auf jedem fünften PC installiert.

In eure Kommentaren unter der Umfrage kam eine Mischung aus Akzeptanz und Frustration darüber, dass man gar keine andere Wahl hat, als die Launcher zu nutzen, wenn man die exklusiven Games spielen will.

[…] Um auf den Punkt zu kommen: ALLE und es stört mich! MeinMMO-Leser Vallo

Ich habe (leider) so ziemlich alle Launcher auf meinem PC, die es inzwischen gibt. MeinMMO-Leser Maxunit

Nun die, welche das Spiel erforderlich macht. Stand heute: Alle oben genannten bis auf PSNow. MeinMMO-Leser Hugo

Andere hingegen schrieben, dass die Menge der Launcher sie nicht interessiert oder sie sich für nur 1 bis 2 ausgewählte entschieden haben und auf den Rest verzichten.

Epic-Store hat sich bei vielen Spielern mit exklusiven oder teil-exklusiven Deals unbeliebt gemacht, wie etwa bei Metro Exodus oder Borderlands 3.

Gibt es Unterschiede zu anderen Communitys?

So sieht es bei der GameStar aus: Unsere Kollegen von der GameStar haben zuvor schon die gleiche Umfrage durchgeführt. Wir wollten daher sehen, ob zwischen unseren Lesern ein spürbarer Unterschied in der Wahl ihrer Launcher besteht.

Immerhin sind die MeinMMO-Leser eher an Online-Multiplayer-Spielen interessiert und die Leser der GameStar bevorzugen Singleplayer-Spiele.

In den meisten Fällen gewinnen oder verlieren die einzelnen Launcher bei den GameStar-Lesern einige wenige Prozent im Vergleich zu den Lesern von MeinMMO. Es gibt aber auch Unterschiede:

Steam: 96,56% (+2,2%)

Origin: 62,51% (+ 3,04%)

Uplay: 61,5% (+1,5%)

Battle.net: 53,49% (-14,09%)

GoG Galaxy: 45,47% (-21,86%)

Epic-Launcher: 43,13% (-1,01%)

Rockstar-Launcher: 23,97% (+3,97%)

Microsoft-Store: 21,42% (+3,27%)

Bethesda-Launcher: 11,94% (-3,57)

Einen anderen: 3,9% (- 0,95)

PlayStation Now: 3,1% (-4,39%)

So ist Battle.net bei den Lesern von MeinMMO beliebter als bei den Lesern von GameStar. Die meisten Games, die im Launcher von Activision Blizzard verfügbar sind, haben starken Fokus auf Multiplayer und sind bei MeinMMO-Lesern beliebt. World of Warcraft ist etwa im Battle.net zu finden.

GOG Galaxy hingegen hat in der Umfrage von MeinMMO satte 21,86% weniger Stimmen erhalten, als bei der GameStar-Umfrage. Nur 23,61% von euch nutzen den Launcher, während es bei der GameStar 45,47% sind, also sogar mehr als beim Epic-Launcher.

Wie findet ihr die Ergebnisse? Habt ihr in etwa damit gerechnet oder hat euch die eine oder andere Wahl überrascht? Erzählt es in den Kommentaren!

