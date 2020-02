Erzählt mal: Welche PC-Launcher benutzt ihr zum Zocken?

Wie viele verschiedene Launcher habt ihr auf eurem PC installiert? Erzählt mal!

Worum geht’s hier? In den letzten Jahren haben sich immer mehr Publisher dafür entschieden, ihre eigene Launcher zu veröffentlichen. Ob es nun aus finanziellen Gründen geschieht oder, weil die Publisher ihre Games alle an einem Ort haben wollen, die Menge der verschiedenen Launcher wächst immer weiter.

Doch solche spezifischen Launchern werden von den Gamern nicht immer freudig begrüßt. Viele Spieler nervt es, dass man immer mehr solcher Programme auf dem PCs laufen lassen muss, um alle Games zu spielen.

Rockstar bringt, worauf alle gewartet haben … noch einen PC-Launcher

Für andere spielt es hingegen keine Rolle, ob da jetzt ein Icon mehr auf dem Desktop liegt oder nicht. Sie wollen einfach ihre Games zocken, egal ob sie jetzt exklusiv für den jeweiligen Launcher sind oder nicht.

Und wie sieht’s bei euch aus? Wie viele verschiedene Launcher habt ihr auf dem PC installiert? Nur einen oder mehrere? Nervt es euch, wenn Publisher immer eigene Launcher raushauen oder ist es egal?

Wie funktioniert die Umfrage? Diese Umfrage endet am 18. Februar. Ihr habt dabei die Möglichkeit, eure Stimme an mehrere Launcher zu geben, klickt also ruhig alle an, die ihr auf dem PC rumfliegen habt.

Wenn ihr noch weitere Launcher nutzt, die in der Umfrage nicht aufgeführt wurden, dann schreibt sie in die Kommentare. Frohes Abstimmen!