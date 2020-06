Streamerin sieht sich von Twitch zu Unrecht gebannt, kritisiert neue Nackt-Regel

Die Streamerin Forkgirl hat vor einer Woche ihren Kanal auf Twitch verloren. Erst dachte sie, eine Urheberrechts-Verletzung hätte dazu geführt, nun weiß sie aber, dass sie einen Bann wegen Nacktheit erhielt. Das will sie nicht akzeptieren. Sie kritisiert eine neue Nackt-Regel für Bodypainting. Die Klausel sei viel zu vage.

Das macht die Streamerin auf Twitch: Die Streamerin Forkgirl ist eine Bodypainterin. Sie macht sich obenrum frei, trägt eine Grundierung auf, die ihre Brust bedeckt, schaltet die Kamera an und bemalt ihren Oberkörper, um wie eine bekannte Figur aus der Popkultur auszusehen, etwa wie eine Heldin aus dem Action-MOBA Smite oder eine Figur aus dem Shooter Valorant.

Bei ihren Streams, die schon mal 10 oder 12 Stunden gehen, schauen ihr im Schnitt etwa 100 bis 150 Leute zu.

Das ist Forkgirl als Figur aus Valorant.

Das ist ihre Vorgeschichte mit Banns: Als Bodypainterin geriet die Streamerin schon häufiger mit den Regeln auf Twitch in Konflikt:

So wurde im Februar 2020 ihr Twitch-Kanal permanent gesperrt. Der Bann wurde aber von Twitch aufgehoben, nachdem ihr Fall durch die Medien gegangen war. Sie wurde allerdings ermahnt, ihre Brust immer bedeckt zu halten. Die Streamerin forderte damals neue, klare Regeln

Im April kamen dann neue, klarere Nacktheits-Regeln von Twitch, die Bodypainting ausdrücklich erlaubten, solange die Brust nur immer bedeckt war und der Schambereich nicht zu sehen ist

Im Juni 2020 wurde der Kanal von Forkgirl wieder gebannt – sie wusste aber nicht, wieso

Für dieses Outfit aus dem Spiel Smite war Forkgirl im Februar 2020 gebannt worden.

Darum wurde die Streamerin gebannt: Letzte Woche beklagte sich Forkgirl noch, Twitch hätte ihren Kanal ohne Kommentar einfach so gelöscht. Zwischenzeitlich dachte Forkgirl, sie wäre Opfer der Urheberrechts-Strikes gewesen, die Twitch in der letzten Woche rausgeschickt hatte, weil in alten Twitch-Clips Musik zu hören war, die urheberrechtlich geschützt ist.

Mittlerweile hat sie aber Gewissheit: Twitch hat sie tatsächlich wegen ihres Bodypaintings gebannt.

Die Streamerin regt das furchtbar auf.

Sie sagt, dieser Bann sei zu Unrecht erfolgt. Twitch habe zwar die Regeln für Body-Paintin aktualisiert, dann aber im Nachhinein eine völlig unscharfe Klausel hineingeworfen, um letztlich doch jeden Body-Painter zu bannen, den sie bannen wollen (via twitter).

Twitch bannt Body-Painterin: „Ich fürchte mich. Das ist mein Vollzeit-Job.“

Wenn Bodypainter aufhören zu malen, können sie gebannt werden

Um diese Klausel geht es: Twitch hat tatsächlich eine Klausel ergänzt bei „Body-Art.“ Mittlerweile heißt es, die Ausnahme-Regeln für Body-Art gelten nur so lange, wie der Künstler die Body-Art aktiv ausführt (via twitch)

Dem Künstler seien nur „kurzzeitige Unterbrechungen“ gestattet und auch nur während aktive Mal-Einheiten stattfinden oder um das finale Ergebnis zu modellieren.

Das heißt: Sobald Twitch denkt, eine Body-Painterin mache viele Dinge neben dem Malen, gelten die normalen Nacktheits-Regeln und Twitch kann die Bodypainterin bannen, wenn etwa der untere Teil der Brust zu sehen ist.

Streamerin wirft Twitch Willkür und Ungerechtigkeit vor

Die Streamerin sagt: Sie haben sich immer an die Regeln gehalten. Sie habe lediglich aufgehört, zu malen, um normale Streamer-Dinge zu tun:

Sie hat Gäste begrüßt

Ihre früheren Arbeiten gezeigt

Giveaways veranstaltet

mal in einen Bagle gebissen oder ein paar Trauben gegessen

ähnliche Dinge getan, die man eben während eines 12-stündigen Streams eben so macht

Laut der Streamerin nutze Twitch die neue Klausel, um „falsche und inkonsistente Sperren“ auszusprechen. Man habe als Bodypainter um klare Regeln ohne Grauzonen geben, Twitch habe die geliefert, dann aber „diese Sache“ eingefügt, damit sie Bodypainter jederzeit bannen können.

Die Streamerin sagt, der Bann sei vernichtend für sie. Ihr Kanal wäre ihr ungerecht Weise weggenommen worden. Schon wieder.

Sie sei so traurig und enttäuscht und versteht nicht, warum ihr das immer passiert.

Auch diese Streamerin hatte Ärger mit den Nacktheits-Regeln.

Nicht nur Bodypainterinnen haben Ärger mit den Kleidungs-Regeln auf Twitch. Auch die Streamerin Emma „Swebliss“ Bliss geriet mit Twitch wegen der Regel aneinander.

Sie sagte, sie werde aufgrund ihrer großen Brüste dafür gebannt, Outfits zu tragen, die ganz normal seien und mit denen andere Frauen völlig ungestraft auftreten können.