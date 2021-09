Neues Survival-MMO auf Steam macht euch zum Vampir, zeigt jetzt erstes Gameplay

Im Gameplay sind zudem einige neue Features zu sehen wie der Kampf gegen Bosse, ähnlich wie in Valheim oder Tribes of Midgard . Wie genau die Kämpfe aussehen oder wie viele Bosse es geben wird, wissen wir allerdings noch nicht.

Die Prämisse von V Rising ist: Ihr sollt der „nächste Dracula“ werden . Dabei spielt ihr in einer isometrischen Perspektive („schräg von oben“) einen Vampir, der durch die Jagd in der Nacht an Stärke gewinnt und nebenbei sein eigenes Reich aufbaut.

Was ist das für ein Spiel? Ihr erwacht nackt und machtlos in einem Sarg und müsst irgendwie überleben und zu eurer alten Stärke zurückkommen. Entwickelt wird das neue Spiel von Stunlock Studios, die zuvor schon Battlerite und Bloodline Champions erschaffen haben.

Im Survival-MMO V Rising (PC) spielt ihr einen Vampir, der seine Macht zurückerlangen will. Dazu saugt ihr Menschen sowie Tiere aus und baut sogar euer eigenes Schloss. In einem ersten Gameplay-Video zeigt das Entwicklerstudio nun, wie das kommende Spiel aussieht.

