5 Upgrades für euren Gaming-PC, die ihr 2024 und 2025 im Blick haben solltet

2024 und 2025 erscheint neue Hardware für PC-Spieler. MeinMMO stellt euch die spannendsten Entwicklungen vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet.

Der Hardware-Markt ist im stetigen Wandel und viele Hersteller bringen regelmäßig neue Produkte und Entwicklungen auf den Markt.

Seid ihr an PC-Hardware oder Tech interessiert, dann solltet ihr insbesondere eine Reihe von Produkten im Auge behalten, die 2024 oder spätestens 2025 auf dem Markt erscheinen werden. MeinMMO stellt euch die spannendsten Neuerungen von 2024 vor.

AMDs Zen 5 / Ryzen 8000er-Reihe

AMD hat für 2024 und Anfang 2025 Neuerungen im CPU-Bereich geplant. Mit Ryzen 8000 steht bereits die nächste Generation von Prozessoren von AMD in den Startlöchern.

Beim Release von AM5 und Ryzen 7000 hatte AMD vornehmlich mit hohen Preisen zu kämpfen. Viele Spieler scheuten davor zurück, viel Geld in teuren DDR5-Speicher und neue Mainboards zu investieren. Doch der Release war am 27. September 2022 und ist damit fast 2 Jahre her.

Mit Ryzen 8000 soll deswegen vieles anders und vor allem besser werden. Nicht umsonst erklären die Kollegen von Forbes, dass die Ryzen 8000-Serie „als wichtiger Test für AMDs neue Sockel AM5-Plattform angesehen“ wird.

Mit Ryzen 8000 dürfte AMD daher sicher das ein oder andere spannende Angebot für Spieler anbieten, etwa günstigere Upgrade-Pakete für Spieler, die noch auf AM4 setzen.

Intel Arrow Lake/ 15. Gen Core Ultra

Auch bei Intel gibt es neue Entwicklungen bei Prozessoren. Im Gegensatz zu AMD gibt es aber zwei wichtige Unterschiede: Zum einen wird die neue Generation auf den neuen Sockel LGA 1851 setzen und zum anderen voraussichtlich keinen DDR4-Arbeitsspeicher mehr unterstützen. Die aktuelle Generation bietet noch die Option, entweder DDR4 oder DDR5 zu nutzen.

Die bisherigen Leaks rund um Arrow Lake versprechen bisher einen erheblichen Performance-Boost und eine stärkere Multicore-Leistung. Das bedeutet für euch, dass die nächste Generation Prozessoren mehr Leistung bietet.

Intel hat mit der 12. Generation (Alder Lake) sogenannte Hybrid-Prozessoren eingeführt, die auf eine Kombination aus Effizienzkernen (E-Cores) und Leistungskernen (P-Cores) setzen. Die E-Cores sollen einfache Aufgaben wie Office übernehmen, die P-Cores sollen beim Gaming aktiv werden. Dieses Hybrid-Prinzip soll bleiben.

Die Verbesserungen sollen langfristig auch für einen geringeren Stromverbrauch sorgen. Das bedeutet für euch, dass ihr keine so starke Kühlung braucht und insgesamt weniger Geld für den Strom verfeuern müsst.

Spekuliert wird von einem Release zwischen Oktober 2024 und Dezember 2024.

Mit dem Wechsel auf eine neue Plattform dürfte Intel, ähnlich wie AMD, ebenfalls ein paar spannende Upgrade-Angebote anbieten. Das sind oftmals entweder günstigere Bundles oder Pakete mit aktuellen Spielen. Mehr zu Intel und seinen Prozessoren findet ihr direkt auf MeinMMO:

GDDR7 für neue Grafikkarten in 2024 und 2025

Videospeicher wird heute in jeder Grafikkarte verbaut und kommt in unterschiedlichen Größen vor. Während AMD GDDR6 verbaut, setzt Nvidia exklusiv in einigen Modellen bereits auf den Nachfolger GDDR6X.

Anfang 2024 wurden die Pläne für den Nachfolger GDDR7 nun deutlich konkreter. Samsung und Micron erklärten die Entwicklung des GDDR7-Speichers für abgeschlossen.

Berichten zufolge soll GDDR7 eine Steigerung der Speichergeschwindigkeit um bis zu 42 % bieten und die GPUs der nächsten Generation mit 32 Gbps und 28 Gbps Speicher ausstatten:

Nvidias Karten der RTX 5000-Serie sollen bereits GDDR7-Speicher verwenden.

Ob AMDs 8000er-Reihe ebenfalls auf den neuen Speicher setzen wird, ist noch nicht bekannt. Bei den ersten Modellen der 8000er-Reihe soll weiterhin GDDR6 zum Einsatz kommen.

Ziemlich sicher ist jedoch, dass die Speichergeschwindigkeit und die Bandbreite deutlich steigen werden. Sind es bei GDDR6 noch 1,1 Tbps, sollen es bei GDDR7 bereits 1,5 Tbps sein. Spätestens 2025 dürften viele Highend-Modelle auf den neuen Speicher setzen, da die Entwicklung mittlerweile abgeschlossen ist.

Die besten Grafikkarten, die ihr derzeit kaufen könnt, findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

Neue Grafikkarten von AMD und Nvidia

Sowohl von AMD als auch von Nvidia sollen 2024 noch neue Grafikkarten für Spieler auf den Markt kommen. Bei beiden Herstellern wird das vierte Quartal 2024 spekuliert. Offizielle Termine gibt es bisher noch nicht.

Bei AMD wird vor allem auf eine neue Mittelklasse spekuliert und nicht auf eine neue Oberklasse, wo man bisher gegen Nvidia immer das Nachsehen hatte. Derzeit ist von zwei Grafikkarten die Rede:

Eine Grafikkarte soll nur knapp langsamer sein als eine AMD Radeon RX 7900 XT. Das ist AMDs derzeit zweitschnellste Grafikkarte, direkt hinter der RX 7900 XTX.

Die zweite Grafikkarte soll zwischen einer Radeon RX 7700 XT und der RX 7600 liegen. Das ist AMDs derzeitige Mittelklasse, die sich an WQHD-Gaming richtet.

Während von AMD gleich zwei Grafikkarten kommen sollen, wird es laut Gerüchten von Nvidia mit der RTX 5090 nur eine einzige GPU geben. Davon berichten etwa unsere Kollegen von GameStar Tech. Dabei soll es sich wieder um ein Highend-Modell handeln, wie es bereits bei der RTX 4090 der Fall gewesen ist.

Gaming-PCs ohne Kabel

Eine der spannendsten Neuerungen der letzten Monate ist vermutlich die Entwicklung, Kabel in Computern fast völlig verschwinden zu lassen: Mainboards werden so konzipiert, dass Kabelanschlüsse und Module auf der Rückseite liegen, sodass die Kabel auf der Front nicht mehr sichtbar sind. Das soll für ein „cleanes“ Aussehen sorgen, den Airflow und damit die Kühlleistung verbessern.

Auf der CES 2024 hatte MSI sein „Project Zero“ vorgestellt. Die Hersteller ASUS und Gigabyte folgten jeweils mit ihren eigenen Produktreihen: ASUS mit „Back to the Future“ und „Project Stealth“ von Gigabyte.

Einziger Nachteil: “Kabellose” Mainboards sind bisher noch deutlich teurer als kabelgebundene Alternativen. Teilweise liegt der Aufpreis bei 50 bis 60 Euro mehr.

