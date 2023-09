„Pass mehr auf deinen Körper auf“ – Twitch-Streamerin ist seit 2 Monaten krank, fragt Twitter nach Hilfe

Twitch-Streamerin HoneyPuu bat auf Twitter um Hilfe wegen Atemproblemen, woraufhin ihre Community unterstützende Ratschläge gab. Streamer-Kollegin Reved versuchte sie zu ermutigten, einen Arzt aufzusuchen.

Wer ist HoneyPuu?

Mit ihren 23 Jahren hat Isabell „HoneyPuu“ Schneider, auch als „Isa“ bekannt, bereits einen festen Platz in der Welt des Streamings etabliert (via Twitch).

Als eine der prominentesten deutschen Twitch-Streamerinnen hat sie zeitweise sogar die Zuschauerzahlen von renommierten Streamern wie Amouranth übertroffen.

Ihre herzliche und offene Art, gepaart mit beliebten „Just Chatting“-Sessions und verschiedenen Gaming-Formaten, hat ihr eine treue Fangemeinde beschert.

Habt ihr gesundheitliche Probleme, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de ) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.

Was postete sie auf Twitter? HoneyPuu nimmt ihre Community gerne mit in ihren Alltag und teilt sowohl lustige als auch alltägliche Erlebnisse. In ihren Twitter-Beiträgen erzählt sie von kuriosen Erlebnissen, wie nächtlichen Gesprächen im Schlaf, ungebetenen Spinnenbesuchen in ihrem Zimmer oder dem Leiden von bis zu 20 Mückenstichen auf einmal.

Doch in letzter Zeit hat sich HoneyPuu gesundheitlich nicht ganz wohlgefühlt, was sie dazu bewegte, sich am 16. September erneut an ihre Twitter-Gemeinschaft zu wenden.

Worum ging es in dem Post? In einem ehrlichen Twitter-Post gestand HoneyPuu, dass sie nach dem Absetzen ihres Nasensprays unter Beschwerden leide und nicht wisse, wie sie damit umgehen solle. Sie schrieb: „Einfach Entzugserscheinungen von Nasenspray, ich kann das alles nicht mehr.“

Dieser offene Schritt erhielt sowohl Unterstützung als auch unangebrachte Kommentare von ihrer Twitter-Community. Einige versuchten, ihr hilfreiche Ratschläge zu geben, wie die Dosis zu reduzieren oder nur in ein Nasenloch zu sprühen. Andere hingegen machten sich über die Situation lustig, wie etwa ein Nutzer, der schrieb: „Es hilft, wenn du deine Fußnägel weiß lackierst und uns ein Foto davon zeigst.“

Wie ging es weiter? Kurz darauf meldete sich HoneyPuu erneut auf Twitter und teilte mit, dass sie mit schweren Atemproblemen zu kämpfen habe und unsicher sei, ob sie noch einmal Nasenspray verwenden solle, jedoch in geringeren Abständen.

Diese Nachricht versetzte viele ihrer Fans in Sorge, die erneut versuchten, ihr Ratschläge zu geben oder sie zu ermutigen. Auch die befreundete Streamerin Reved schaltete sich ein.

Wie reagierte Reved darauf? Reved schrieb HoneyPuu zunächst lediglich, sie solle einen Arzt aufsuchen. Dabei fügte sie hinzu: „Du bist jetzt doch schon legit seit 2 Monaten krank, pass bisschen auf den Körper auf.“

Reved selbst befindet sich derzeit in einer Streaming-Pause, um verschiedene Ärzte aufzusuchen und ihre anhaltenden Kopfschmerzen behandeln zu lassen. Auch sie hatte sich in der Vergangenheit dazu geäußert, Gesundheitsprobleme zu lange aufzuschieben.

In den Kommentaren raten Fans von HoneyPuu der Streamerin, die Nase mit Salzwasser auszuspülen, Wasserdampf zu inhalieren oder dringend einen Arzt aufzusuchen.

Seit ihrem Hilferuf hat sich HoneyPuu zu dieser Thematik nicht weiter auf Twitter geäußert. Ihre Community hofft nun, dass sie die notwendige Unterstützung erhält, um ihre Gesundheit wiederherzustellen.

