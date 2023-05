Twitch: Streamer rastet völlig aus, weil ein Gacha-RPG nicht großzügig genug ist – „Er sollte für ein paar Wochen offline bleiben“

Ein Swipe ist generell eine Wischbewegung, steht in diesem Fall aber eher für das Ziehen der Kreditkarte durch einen Schlitz, also das Einzahlen von Echtgeld im Spiel.

Manche motivieren ihn sogar und schreiben, dass das Spiel toll sei. Es lohne sich, das herauszufinden . Ein Zuschauer lobt ihn für seine Schauspielkünste. Andere fordern ihn sogar auf, noch mehr in die Ziehungen zu investieren, während ihn andere aufhalten wollen – der Chat ist sich uneinig und spamt abwechselnd “SWIPE NOW!” und “do not swipe!”.

Im betreffenden Stream vom 02. Mai 2023 erklärt er, dass er Gacha-Spiele hasse. Diese Spiele zu spielen, sei wohl das Schlimmste, das er je in seinem Leben gesehen habe. Die Raids in Honkai: Star Rail seien “Dogshit”.

