Übermüdeter Spieler zeigt nach 55 Stunden, wie F2P-freundlich Honkai: Star Rail ist

Honkai: Star Rail ist das neue Spiel von Genshin-Entwickler HoYoverse. Ähnlich wie Genshin Impact setzt das neue Sci-Fi-RPG auf Gacha-Mechaniken. Wie F2P-freundlich diese Mechaniken sind, testete ein Reddit-User in der Release-Woche ausgiebig.

Letzte Woche erschien Honkai: Star Rail und auch Reddit-User Gotruto widmete seine Zeit, dem neu erschienenen Weltraum-Rollenspiel. Schlafmangel inbegriffen wollte er herausfinden, wie viel man als F2P-Spieler aus dem Gacha-System herausbekommt.

Hier seht ihr den Release-Trailer zu Honkai: Star Rail

Was genau hat er gemacht? Gotruto hat in einem Reddit-Post zusammengefasst, was er alles erreicht hat:

Die komplette Story gespielt

Jede Quest und jedes Rätsel, was er finden konnte, beendet

Bis auf die Letzte alle Zonenshops erledigt

Er beendete die Universum-Simulation-Welt 5

Erreichte Trailblaze Stufe 36

Mit täglichen und wöchentlichen Missionen und Login-Boni konnte er 280-Mal an den Bannern, Charaktere und Items ziehen. Wenn man diese Anzahl hätte mit Geld an den Bannern ziehen wollen, entspräche das mehreren 100 Euro. Demnach eine beachtliche Summe, die man sich als F2P-Spieler sparen kann.

Gotruto empfindet das Gacha-System aufgrund dieser Ergebnisse in Honkai: Star Rail als großzügig und wollte anderen Spielern seine Erfahrung nicht vorenthalten.

Bei dem vielen Lob darf man aber nicht vergessen, dass Gotruto extrem gegrindet hat. Für all seine Erfolge spielte er über 55 Stunden, sprich über 8 Stunden am Tag zwischen Release und seinem Post.

Wie auch MeinMMO-Redakteurin Marie Friske hat auch Gotruto das Spiel in sein Herz geschlossen und beschreibt, wie sehr er die Zeit mit den Charakteren, aber auch im Subreddit genossen hat.

Was sagen die Kommentare zu seinem Ergebnis? Ganz so positiv sieht die Reddit-Community die Gacha-Systeme nicht. Zwar geben viele Nutzer Tipps, wie man an anderen Stellen noch Belohnungen ergattert, eine gewisse Kritik verleibt jedoch.

Reddit-User Rulutieh merkt an, dass man nicht vergessen darf, dass viele der Belohnungen nur einmalig sind. Es ist noch zu früh, um einzuschätzen, wie großzügig das Spiel […] sein wird. Wichtig sind die Dinge, die jeden Tag, Woche, Monat resetten.

User wie HeathenMonk danken ihm zwar, bitten ihn aber auch, endlich schlafen zu gehen.

Außerhalb des Spiels gibt es auch noch die Möglichkeit durch Codes einige Belohnungen zu erlangen. MeinMMO hat euch die aktuellen Codes für Honkai: Star Rail im Mai zusammengetragen.