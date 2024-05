Aktie von GameStop steigt um 110 %, weil ein Promi von reddit nach 3 Jahren ein Bild postet

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das hat er jetzt gemacht: Am 13. Mai postete Gill ein einziges Bild auf Twitter, indem sich ein in einem roten Stuhl sitzender Mann mit einem Controller in der Hand nach vorne beugte.

Die Aktie der kriselnden Ladenkette GameStop war 2021 ein irres Investment, das von 20 $ auf zwischenzeitlich 480 $ anstieg. Jetzt erlebt die Aktie, die mittlerweile wieder tief gefallen ist, einen erneuten Aufschwung: Denn der Frontmann der damaligen Aktion ist zurück, Mister Deep Fucking Value höchstpersönlich. Die Aktie steigt innerhalb eines Tages erst um 74 %, heute Morgen um weitere 40 % an.

