Twitch-Streamerin verabredet sich zum Zocken mit der besten Freundin – Doch die spielt lieber mit einem großen YouTuber

Warum fing Anna an, zu weinen? Schließlich brach Anna in Tränen aus. Ihr Kollege im Stream sagte: „Immer wieder aufs Neue. Das ist das Schlimme daran“.

Noch bevor die Counter-Strike-Runden vorbei waren, begann Anna, die Situation in ihrem eigenen Twitch-Stream zu thematisieren und sagte: „Ich fühle mich ein bisschen verkauft, tatsächlich. Ich hab extra gesagt, ich mache 3 Runden Counter-Strike und dann spielen wir Fortnite. Und dann kommt so ein Rewi an, und dann heißt es ja, okay, ich spiele jetzt auch Counter-Strike. Mich fragt sie aber nicht, ob ich Counter-Strike spielen will“.

Was ist vor dem geplanten Stream passiert? Die beiden Freundinnen hatten sich für einen gemeinsamen Abend verabredet, an dem sie Fortnite spielen und gleichzeitig live auf Twitch streamen wollten. Sie hatten jedoch keine feste Uhrzeit vereinbart.

Es sollte ein unterhaltsamer Abend werden, an dem die beliebte TikTokerin und Twitch -Streamerin Dilara zusammen mit ihrer besten Freundin Anna Fortnite spielen und streamen wollte. Doch bereits vor dem geplanten Gaming-Event eskalierte die Situation und Anna brach in Tränen aus.

