Stalker quälen Streamer (35), werfen Eier auf sein Haus – Er wehrt sich, übertreibt es und Twitch bannt ihn

Es ist nicht fair, dass ich hier sitzen muss und mein Leben ruiniert wird von Leuten, die keinen Sinn für Anstand haben, wenn ich jede legale Möglichkeit nutze, um mich zu wehren. Das hier ist Amerika und ich fühle mich nicht wohl in meinem Haus. Deshalb habe ich getan, was ich getan habe.

Dellor fühlte sich offenbar hilflos, er habe alle Vorfälle an die Polizei und an das FBI gemeldet, aber keine Hilfe erhalten.

Das sagt er zum Bann : Er sagt, er habe etwas Dummes gemacht und er wusste auch, dass es dumm ist in dem Moment, in dem er es tat. Er hatte eine echt üble Nacht.

Am 12. Oktober schrieb er dann, er fühle sich in seinem Haus nicht mehr sicher.

Aber der Stalker habe jetzt einen Fehler begangen und daher sei Dellor nun im Besitz all seiner persönlichen Informationen – Nummernschild, Name, Adresse, alles. Er drohte schon damals damit, die Daten zu veröffentlichen.

